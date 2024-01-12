Hastalık sessiz, tehlike büyük: Hipertansiyon

"Hipertansiyona Yaklaşım ve İlaçlar" konulu etkinlikte konuşan Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Yıllar, konuşmasını şöyle sürdürdü:

"Hasta kendini iyi hissedip, ilaçlarını almıyor. Bir de yan etkilerinden dolayı özellikle genç erkeklerde erektil disfonksiyon yapan bazı ilaçlar için söz konusu oluyor ve bu bakımdan en önemli kısım da burası çünkü hasta ben iyiyim ve o yüzden almadım diyor. Fakat ilaç alınmadığı zaman tabii kişinin durumu o an belirli olmadığı için birdenbire tansiyonu yükselebilir ve bu şekilde hiç istenmeyen şeyler olabilir. En ciddisi beyin kanamasıdır tabii yükselmenin derecesine bağlı olarak. Yine göz dibinde birtakım hasarlar olabilir. Böbrekte hasar olabilir. Yine en önemlilerinden biri de koroner damarlarda birtakım sorunlar ortaya çıkabilir. Bu sorunlar kişiyi by-pass'a kadar götürebilir."

"HASTAYA, HASTALIĞI DETAYLI ANLATILMALI"

Bazı ilaçların ani bırakıldığı zaman hipertansif kriz ortaya çıkarabileceğini söyleyen Sağlık Bilimleri Fakültesi Dekanı Farmakoloji Uzmanı Prof. Dr. Okan Yıllar, "Onun için de kişilerin çok uyanık olması lazım. Tabii tedaviyi hekim bir kriter seçerek hazırlar. Tansiyonun birtakım değerleri vardır. Sınırda hipertansiyon, hafif hipertansiyon, ağır hipertansiyon bir de malign hipertansiyon dediğimiz ilaçla bile zor zapt edilebilen bir hipertansiyon çeşidi var. Onun için bunların tanısını tam koyup, ona göre ilaçlar verip, durumu hastaya da çok detaylı bir şekilde anlatmak lazım" diye konuştu.

"HASTA VE HEKİM İLİŞKİSİ İYİ OLMALI"

Hastalıkta hasta ve hekim ilişkisinin iyi olması gerektiğini belirten Yıllar, "Yan etkiler konusunda çok aydınlatıcı olunması lazım. Kişiye sürpriz olacak yan etkiler olmaması için hepsinin anlatılması gerekli ve hastanın herhangi bir ekstra şikayetini anında hekime bildirebilmesi lazım. İkisinin arasındaki etkileşimin ve ulaşılabilirliğin önemi çok büyük bu bakımdan" ifadelerini kullandı.