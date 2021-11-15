Hastalıklara davetiye çıkarıyor

Psikiyatri Uzmanı Uzm. Dr. Gamze Ergil, stresin uyku sağlığına etkileri konusunda açıklamalarda bulundu. Uzm. Dr. Gamze Ergil, "Günlük rutinimizde büyük yer kaplayan uyku, bedenin dengesi için oldukça önemli bir rol oynuyor. Yetişkin bir birey zamanının ortalama üçte birini uykuda geçiriyor. Uyku vücuttaki birçok dokuyu ve sistemi doğrudan etkileyen karmaşık ve dinamik bir yapıya sahiptir. Öğrenme süreçlerinde ve yeni hatıraların oluşmasında katkısı olan aktif bir süreçtir. Doğru zamanda, yeterli uykunun alınmamasının ileride hipertansiyon, kardiyovasküler hastalıklar, diyabet, obezite gibi fizyolojik rahatsızlıkların yanı sıra konsantre olamama, sinirlilik, anksiyete ve depresyon gibi ruhsal sorunlara yol açabiliyor" ifadelerini kullandı.



"GÜNLÜK HAYATIMIZ, RÜYALARIMIZI ETKİLİYOR"

Psikanalize göre rüyaların; bastırılan duyguların, arzuların ve temel korkuların bilinçdışını yansıtan sembollerle dışa vurulması olarak ele alındığını hatırlatan Dr. Ergil, "Gün içinde yaşadığımız şeyler rüyalarda birebir ortaya çıkmasa da, uykumuzun ve rüyalarımızın içeriğinin, günlük yaşantımızdan etkilendiğini ve onunla şekillendiğini söyleyebiliriz. Rüyalar uykunun her döneminde ortaya çıkabilir ancak en çok REM uykusu denilen derin uyku ve hızlı göz hareketlerinin gözlendiği evrede ortaya çıkar. Her gece yaklaşık 2 saatlik zaman aralığında rüya görüyor olsak bile sabah kalktığımızda çoğunu hatırlamayız. Tam olarak işlevi bilinmese de rüyaların duygularımızı işlememeye, eski ve yeni yaşantılar arasında bağlantı kurmaya ve belleğe yardımcı olduğu düşünülmektedir. REM yoksunluğu oluşturulan bireylerde ertesi gün daha fazla kaygı, sinirlilik, tahammülsüzlük ve dikkat toplama güçlüğü olduğu gözlemlenmiş, yeni bilgileri öğrenme ve hatırlama güçlüğü bildirilmiştir" dedi.