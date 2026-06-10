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Hastanelerin acil servislerini kilitleyen büyük yanılgı! Meğer toplumun yüzde 50'si...

‘Türkiye Öz Bakım Araştırması’ sonuçları açıklandı. Buna göre ülkemizde öz bakımda uzun vadeli sağlık yerine günü kurtaran adımlara odaklanılıyor. Toplumun yüzde 50’si hafif rahatsızlıklarda bile acil servisleri hızlı birer çözüm noktası olarak görüyor. Öz bakım olarak en çok ağız ve diş bakımı ürünleri ilgi görüyor.

'Öz Bakım' küresel çapta 200 milyar sterline, Türkiye'de ise 1 milyar sterline ulaşan tüketici sağlığı pazarına sahip. Ve giderek daha da kritik bir kavram haline geliyor. Nüfusun yaşlanması, sağlık hizmetlerine erişimin değişen dinamikleri ve sistem üzerindeki artan yük, bireyleri kendi sağlıklarını daha çok yönetmeye yönlendiriyor. Küresel bir ilaç ve tüketici sağlığı şirketinin Türkiye ayağı tarafından 'Türkiye Öz Bakım Araştırması' yapıldı. Prof. Dr. Barkın Berk danışmanlığındaki araştırmanın sonuçları dün açıklandı. Çalışma kapsamında Türkiye'yi temsil eden 2 bin 8 kişiyle nicel web anketleri yapılırken, 72 katılımcıyla çevrim içi görüşmeler gerçekleştirildi. Araştırma, 2022-2025 yılları arasında sosyal medya platformları ve forumlarda öz bakım üzerine yapılan organik paylaşımların sosyal dinleme yöntemiyle analiz edilmesiyle desteklendi. Eczacı araştırması ise; Türkiye genelinde farklı eczane tiplerini temsil eden 301 eczacıyla karma yöntemli anketler ve 6 büyük şehirden 9 eczacıyla yapılan derinlemesine nitel görüşmelerden oluşuyor.

KADINLAR DAHA İLGİLİ

Öz bakım kavramı tüketiciler tarafından çoğunlukla yorgunluk veya rahatsızlık baş gösterdiğinde devreye giren, tepkisel ve 'daha iyi hissetmek için yapılan küçük şeyler' olarak algılanıyor. Konuya yaklaşım cinsiyetlere göre de farklılaşıyor; erkekler öz bakımı sistemin çökmesini önleyici bir bakım olarak görürken, kadınlar süreci duygusal ve zihinsel refahı da içeren bir geliştirme ve seviye atlatma aracı olarak değerlendiriyor.