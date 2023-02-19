Hatay'da arama kurtarma çalışmalarına katılan Boşnak kardeşler yaşadıklarını anlattı

"Asrın felaketi" olarak nitelendirilen Kahramanmaraş merkezli depremlerden etkilenen bölgedeki arama kurtarma çalışmalarına katılan Boşnak kardeşler, Türk halkının dayanıklılığına hayran kaldıklarını belirtti.

AA Giriş Tarihi: 19.02.2023 13:06 PAYLAŞ ABONE OL

Bosna Hersek'ten Türkiye'deki deprem bölgesine giden 234 kişilik arama kurtarma ekibi içerisinde yer alan; anneleri bir, babaları ayrı Adi Vrabac ve Omer Semic kardeşler, Türkiye'de geçirdikleri günleri AA muhabirine anlattı. Arama kurtarma çalışmalarında bölgedeki enkazlardan 26 kişiyi sağ çıkartıp Bosna Hersek'in gurur kaynağı olan ekibin üyesi Vrabac, ilk olarak Adana'ya ve oradan da helikopterle Hatay'a gittiklerini söyledi. Vrabac, "Yıkılmış bir bölgeye gideceğimizi biliyorduk ancak felaketin oranının ne kadar büyük olduğunu görünce hepimizin dili tutuldu." diye konuştu. Vrabac, Hatay'a iner inmez enkazların bulunduğu alana gidip çalışmalara başladıklarını belirterek "O felaketi aktarabilecek ne bir resim ne de bir video var. Siren seslerinin bitmediği bir şehirden geçiyorsunuz ve yanı başınızda araçların oluşturduğu uzun bir kuyruk bekliyor." ifadelerini kullandı.

Hatay'daki enkazları gördüğünde, maddiyatın hiçbir öneminin olmadığını anladığını dile getiren Vrabac, "Kelimenin tam anlamıyla hayatları boyunca elde ettikleri şeylerin içinde bulunduğu dolapların altına sıkışmış insanlar bulduk. Açılmamış nevresim ve yemek takımlarıyla karşılaştık. Ancak o durumda kimse 'Altınımı, eşyamı buldunuz mu?' diye sormadı herkes 'Kardeşimi, babamı, anne mi buldunuz mu?' diye soruyordu." dedi. Vrabac, hayatının sonuna kadar unutmayacağı bir olayı, şu ifadelerle anlattı: "13 katlı bir binanın enkazında çalışıyorduk. Cansız bedenleri çıkarmaya başladık ve iki dakika içerisinde, baba ve kızına ait olduğunu düşündüğümüz cansız bedenleri çıkardık. Sonrasında bir anne ve iki çocuğunun cansız bedenini enkazdan çıkardık."