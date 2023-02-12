Hatay'dan İstanbul'a gelen depremzede doğum yaptı

Evleri kullanılamaz hale gelen aile otobüsle yıllar önce göç ettikleri Esenyurt'a döndü. Daha önce iki çocuğunu dünyaya getirdiği Esenyurt'taki hastaneye bir daha götürülen Fatma Yetim, sezaryen ile üçüncü kızını dünyaya getirdi. Baba Ramazan Yetim, canlarını son anda kurtardıklarını, eşinin sağlıklı bebek dünyaya getirmesine rağmen içinin buruk olduğunu söyledi.

Kızına 'Doğa' ismini veren anne Fatma Yetim, deprem gecesini ve sonrasını şöyle anlattı:

"Uykudaydık, büyük sallantı ile uyandık. Çok korktuk. İlk sarsıntının durması ile çocuklarımızı aldık, kendimizi zor dışarı attık. Pazartesi gününe Samandağ Devlet Hastanesi'nden randevu almıştık. Depremin şokunu atlatamadık. Merdivenler, duvarlar dönmüştü. Duvarların üstünden kayarak aşağı attık kendimizi."

Başhemşire Zeynep Sevgi Keskin, Fatma Yetim'in, kendilerine getirildiğinde 39'uncu haftada ve doğumunun çok yaklaşmış olduğunu görünce hemen yatış işlemlerini yaparak doğuma aldıklarını dile getirdi. Keskin, "Anne ve bebeği şu an çok sağlıklı. Hastanın tüm giderleri, tüm ihtiyaçları kurumumuz tarafından karşılanmaktadır" dedi.

