Havalar soğudukça kalp ve damar hastalıkları artıyor!

Azalan güneş ışığı nedeniyle D vitamini yapımı da azalacak ve kış aylarında vitamin D eksikliği çok görülecektir. Hipertansiyon ve kalp hastalıklarında kalsiyum metabolizması çok önemli olduğu için vitamin D eksiği olan hastaların destek almalarında fayda vardır.

AŞIRI KARBONHİDRATLI ÜRÜNLERDEN UZAK DURULMALIDIR

Azalan gündüz ışığı ve artan gece saatleri hormon dengesini de etkilemektedir. Uyku düzeni bu nedenle sekteye uğrar. Hareketsizlik insülin salgısını değiştirir. Aşırı karbonhidratlı ürünlerden uzak durulmalıdır. Yağ tutma ve kilo alma artar, su dengesi etkilenir; böbrek çalışması değişir. Tuz tüketimi azaltılıp daha çok su içilmelidir.

HASTALIĞIN DAHA HAFİF GEÇMESİ İÇİN...

Mevsim hastalığı olmasa da kış aylarında daha sık görülen grip ve benzeri virüs enfeksiyonları damar duvarının sağlamlığını azaltır. Bu da damardaki damar sertliği plağının çabuk kırılmasında yol açabilir. Plağın kırılması damarın tıkanmasına neden olur. Grip aşının önemi bu durumda ortaya çıkmaktadır. Hastalığın daha hafif geçmesi için zamanı gelince grip aşısı yapılması önerilir.