Havuz sularındaki görünmez tehlikeye dikkat!

Dr. Arslanhan, dış kulak yolunun korunaklı bir yapısı olduğunu ve kendi kendini temizleme özelliği bulunduğunu belirterek, bazı faktörlerin tek başına veya bir araya gelerek dış kulak yolu enfeksiyonu oluşumunu kolaylaştırdığını söyledi. Dr. Arslanhan, "Havuzda yüzerken veya duş alırken bazen kulak yoluna su girebiliyor. Suda bulunan klor, kulak yolunun girişinde salgılanan ve halk arasında 'kulak kiri' olarak da bilinen koruyucu mumu (keratin) yok ediyor. Bunun sonucunda da bakterilerin ve mantarların üremesi kolaylaşıyor. Bir başka neden de kulak yoluna parmak veya herhangi bir sert madde ile müdahale etmek. Bu sırada kulak yolunun cilt yüzeyinde oluşabilecek çok küçük çatlaklardan mikroplar giriyor ve enfeksiyon gelişebiliyor" dedi.



HASTALIK HEMEN ORTAYA ÇIKMIYOR

Dış kulak kanalında enfeksiyon sonucu oluşan bir hastalığın belirtilerinin genellikle yüzmeden sonraki birkaç gün içinde ortaya çıktığını ifade eden Dr. Arslanhan, dış kulak yolunun yapısının bazı kişilerde nispeten daha dar, uzun ve kıvrımlı olması nedeniyle bunun banyo ve yüzmeden sonra bir miktar suyun iç kısımda kalmasına ve oluşan nem sonucu mikropların özellikle de mantarların yerleşmesine neden olabileceğini kaydetti.





ÇOCUKLAR DAHA ÇOK ETKİLENİYOR

Hastalığın çocuklarda daha sıkıntılı geçtiğini belirten Dr. Arslanhan, "Dış kulak yolu enfeksiyonu çocuklarda daha yaygın ve daha acı verici olabiliyor. Ağrı bazen kişinin günlük yaşamını etkileyebilecek kadar şiddetlenebiliyor. Daha ileri aşamada ise boğaza ve çene eklemine vuran ağrılara bile yol açıyor. Hasta ağzını açmakta dahi zorlanırken bu belirtilere yüksek ateş de eşlik edebiliyor" diye konuştu.



KULAĞINIZI HAVUZ ENFEKSİYONLARINDAN KORUYACAK 6 ÖNERİ:

Serinlemek isterken herhangi bir sağlık problemi yaşanmaması için öncelikle temizliğinden emin olunmayan havuzlara girilmemesi gerektiğini söyleyen Dr. Arslanhan, dış kulak yolu enfeksiyonundan korunmak için şu önerilerde bulundu:

- Kulak kirini çıkartmaya çalışmayın.

- Yüzmek için havuz yerine denizi tercih edin. Havuz suyundaki klor, kulak cildinde bulunan doğal koruyucu maddenin parçalanmasını hızlandırır.

- Su sporlarıyla uğraşanlar risk altındaki grubu oluşturur. Bu kişiler su geçirmeyen kulak tıkaçları kullanmalı, suya maruz kaldıktan sonra kulak kanalını doğru bir şekilde ve iyice kurulamalıdırlar.

- Kulak ve kulak yolu derisine yönelik müdahaleden kaçının. Kulak çubuğu veya parmağınızı kulak yoluna sokmayın.

- Suyla temastan sonra kulaklarınızı havlu ile kurulayarak kulaklarınızı mümkün olduğu kadar kuru tutmaya çalışın. Başınızı ve kulak kepçelerinizi hareket ettirmeye çalışarak suyun dışarı akmasını sağlayın.

- Sık tekrarlayan dış kulak yolu enfeksiyonu yaşıyorsanız yüzme esnasında başlık kullanarak suyun kulaklarınıza kaçmasını engelleyin.