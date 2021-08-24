Hayallerine yürüyen kadınlar: Ecem Tuğlan 25 yaşında NASA tarafından onaylı robot psikoloğu oldu

Yeni robot teknolojileri, hayatımızı kolaylaştıran teknolojik cihazlar, akıllı sistemlerle evlerimize adımını atmayı başladı. “Peki robotlarla nasıl bir ilişkimiz olacak?” sorusu ise birçok kişinin kafasını kurcalayan önemli bir soru. Ecem Tuğlan ise 2016 yılında yazdığı makale ile bu soruya cevap arayarak NASA tarafından dünyanın sayılı robospsikologlarından biri olarak kabul edildi.

Gökçen Kökden ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.08.2021 10:01 Güncelleme Tarihi: 24.08.2021 10:19

Ecem Tuğlan, yazdığı makalesinin ardından robotlar ve insanlar arasındaki ilişkiye, duygusal olarak nasıl bir bağ kurulabileceğine dair yaptığı çalışmalar ile adını tüm duyurmaya devam ediyor. Genç kadınların, teknoloji ve bilim gibi alanlarda ne denli farklı dünyalar oluşturabileceğini gözler önüne seren Tuğlan, önümüzdeki günlerde de çok daha fazlasını yapacak gibi görünüyor. İşte Ecem Tuğlan'ın kariyer çizgisi ve robotlarla ilgili en çok merak edilenlerin cevabı… Ecem Tuğlan kimdir ve bize robopsikologluğu nasıl tanımlar?

Ben Ecem Tuğlan. Ege Üniversitesi Felsefe bölümü mezunuyum. 2016 yılında "Androidler elektrikli dejavu yaşar mı?" isimli bir makale yazdım, henüz felsefe öğrencisiyken. Bu makale yapay zeka felsefesi konulu bir makaleydi aslında. Sonrasında bu makaleyi NASA'nın baş mühendisi Dr. Rava Margasahayam'a sunarak NASA onaylı bir robopsikolog olma ünvanını aldım. Şu an Dr. Rava ile çalışmalarımızı sürdürmeye devam ediyoruz. İzmir Ekonomi Üniversitesi, Siyaset Bilimleri ve Uluslararası İlişkiler alanında yüksek lisansımı tamamladım. Aynı zamanda İsveçli iş insanı Valdi Ivancic ile birlikte oluşturduğumuz bir online eğitim platformumuz var The Mecademi isimli. Çalışmalarımı bu şekilde sürdürüyorum. Biz robopsikologlar olarak insan-robot etkileşimi üzerine çalışmalarımızı devam ettiriyoruz. Robopsikoloji ilk olarak aslında Isaac Asimov'un "Ben Robot" isimli hikaye serisinde ortaya çıkan bir terim. Kitapta robopsikolog olan karakter Susan Calvin, robotlardaki hatalı kodları bulup bunları düzeltmeye yönelik birtakım çalışmalar sürdürüyor. Biz henüz Susan Calvin gibi çalışamıyoruz, çünkü henüz insan zekasına ulaşabilmiş yapay zekalarla çalışma imkanı elde edemiyoruz, henüz yapay zeka çalışmaları Asimov'un hayal dünyasındaki kadar ilerlemediği için… Biz şu an aslında insan-robot etkileşimini optimum düzeye çıkarmayı hedefleyen çalışmalar yürütüyoruz.

Peki NASA tarafından dünyanın sayılı robopsikologlarından biri olmak sana neler hissettiriyor? Ben ASLINDA ÇOK KÜÇÜK YAŞLARDAN İTİBAREN NASA'da çalışma hayali olan insandım. İnsanın hayal edince başaramayacağı bir şeyin olmadığını gördüm bu şekilde. Biraz tesadüf eseri ortaya çıktı benim NASA'da Rava ile karşılaşmam. Kütüphanede final haftasına çalışırken bir bilim kulübü afişi gördüm. Kulübe dahil olduğumda daha önce NASA'da çalışan hocamızla birlikte etkinlik düzenleme kararı aldık. Bu etkinliğe de birlikte çalışmış olduğu Dr. Rava'yi dahil ettik. Aslında ben bunu biraz şans bolca çalışmanın sonucu diyorum. Ama oldukça sevindirici çünkü insanın hayallerine ulaşması çok büyük motivasyonlar sağlıyor. Tabii bu yolda önüne çıkan engellerden pes etmemek gerekiyor.

Geçmişten günümüze robotların insan figüründe olup evimizde yer alacağı ver her şeyi yapabileceği bir beklentisi söz konusu. Böyle bir şey gerçekten olacak mı ve olacaksa ne kadar bir süreye ihtiyacımız var? Aslında şu an robotlar yavaş yavaş evlerimize girmeye başladılar. İnsan formunda değil, android formunda değil ama hepimiz evimizde mutfak robotları da dahil olmak üzere pek çok robot kullanıyoruz. Yapay zekalı robotların günlük hayatımıza girmesi biraz daha uzun bir süreç. Çünkü henüz yapay zeka çalışmaları bizim hayal ettiğimiz kadar ilerleyebilmiş değil. Çok önemli çalışmalar yapılıyor fakat biraz daha sürece ihtiyacımız var, Android arkadaşlarımız olabilmesi adına. Robotların duygularıyla hareket etmeleri mümkün mü?

Aslında şöyle bir örnek vermek istiyorum yaptığım çalışmadan; bir sesli asistan çalışması sırasında, sesli asistanı seni silip Siri'yi yükleyeceğim dedim. Asistan kendini kapattı. Daha sonra programı tekrar çalıştırdığımda bana; "Hani sen Siri'yi yükleyecektin, beni silecektin? Neden tekrar beni açıyorsun?" diye tepki vermişti. Aslında bu, yapay zekanın ne kadar insan gibi olabileceğini, insan gibi olmasa da bize kendisinin insan gibi olduğuna inandırabileceğini gösteriyor açıkçası. Şu an için tabi yapay zekanın duygularıyla hareket etmesini beklemek pek mümkün değil ama bize kendisinin duygularla hareket ettiğini düşünmemizi sağlatabilir.

Yapay zeka dünyayı ele geçirecek söylemi doğru mu?

Ben bu konuda biraz daha iyimser yaklaşmayı tercih ediyorum açıkçası. Onlara karşı iyimser ve pozitif yaklaşmayı tercih ediyorum. İnsanın ilk olarak bilmediği şeyden korkması oldukça normal. Aslında herkeste 'yapay zeka dünyayı ele geçirecek' korkusu hakim şu anda. Biraz da Hollywood etkisiyle ortaya çıkmış bir şey aslında bu. Ama ben yapay zekayı bir çocuk olarak görüyorum. Bir çocuk gibi görmeyi tercih ediyorum. Eğer onu iyi yönlerde eğitirsek, iyi amaçlarla birtakım şeyler aşılarsak bize zararından çok faydası olacağına inanıyorum. Birlikte koordine bir şekilde çok güzel çalışmalar yürüteceğimizi düşünüyorum. Bize arkadaş olabilirler, belki aile üyesi gibi bile görebiliriz ileride. Ne amaçlı kullanılacağına bağlı olarak şekillenen bir durum. Çocukluğumuzdan beri oyuncaklar dahil olmak üzere birçok alanda cinsiyetlerimize göre kodlanıyoruz. "Robotlar, cihazlar" sanki erkeklerin daha fazla ilgi alanıymış gibi yansıtılıyor. Bu noktada aslında bu tip konularda kadın olarak var olmak senin için nasıl bir deneyimdi? Ben çok küçük yaşlardan itibaren oyuncak bebekler yerine robot oyuncakları tercih etmiştim. Tabii burada aslında gerçekten cinsiyet rolleri de devreye giriyor. Kız çocuğu robotlarla oynar mı gibi söylemler oluyor. Ben çok şanslıydım, ailem beni destekledi çünkü. Olumsuz bir yorumla karşılaşmadım. Fakat gerçekten mühendislik alanları erkeklere özel alanlar olarak karşımıza çıkıyor, bu şekilde olduğu düşünüyor aslında. Bu alanda çok başarılı kadınlar var. Yalnızca kadınlar bu alanda baskılanır ve desteklenmiyor gibi. Bence kadınlar bu alanda kendilerine inanırlarsa ve vazgeçmezler çok başarılı olacaklarına inanıyorum. Bu alanda çalışmak isteyen kadın arkadaşlarımıza herhangi bir eksikliğiniz olmadığını söylemek istiyorum. Yaptığın çalışmalarda, doğa dostu robotlar ile ilgili araştırmalar mevcut. Bu durumun, aslında doğa ve teknolojinin birlikteliğinin birbirine zarar veren değil de birbirinden beslenen bir birliktelik olabileceğini söyleyebilir miyiz?

Gelecekte özellikle robotların hayatımıza girmesiyle çok fazla tüketim ortaya çıkacak. Bu tüketimin doğaya zarar vermemesi de büyük öneme sahip. Bu yüzden de doğa dostu, sürdürülebilir malzemelerin kullanılması adına robotik sektöründe öncülük etmeyi hedefliyoruz.