Hayat arkadaşım dediği inekleri geride bırakmadı! "İneklerimi hayatta tutabilmek için..."

Kahramanmaraş merkezli iki büyük depremde 50 yaşındaki Nurşen Salhan'ın Adıyaman'ın Gölbaşı ilçesi Aktoprak köyünde yaşadığı evi de etkilendi. 5 ay önce annesinin ölmesinin ardından tek başına yaşadığı evi ve ahırının depremde yıkılması üzerine kredi çeken Şalhan, bir kamyon tutarak Side'de yaşayan ablasının yanına sığındı.





"İNEKLERİM BENİM YAŞAMA GAYEM"

Yaşadıklarını anlatan Nurşen Salhan, "Annemi 5 ay önce kaybettim. Annemin ölümünün ardından tek başına yaşarken ineklerim benim yoldaşım oldu. Onlarla günümü geçiriyor, sütünü satarak geçimimi sağlıyordum. 6 Şubat gecesi meydana gelen depremde 10 haneli köyümüzde 5 hane tamamen yıkılırken, 5 hane ayakta kaldı. Benim evimin yanı sıra ineklerimin ahırı yerle bir oldu. Bu süreçte su olmadığı için ineklerime kar toplayıp eriterek su içirdim. Onlar benim her şeyim, yaşama sebebim.