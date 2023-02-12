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Hayata ağlama sesiyle tutundu! 7 aylık Hamza bebek 140. saatte sağ olarak kurtarıldı

Kesintisiz devam eden arama kurtarma çalışmaları, 140. saatte büyük bir umutla yeniden sonuca ulaştı. 7 aylık Hamza bebek, enkaz altındaki ağlama sesiyle arama kurtarma ekiplerinin ulaşmasını sağladı.

İHA
Giriş Tarihi: 12.02.2023 09:10 Güncelleme Tarihi: 12.02.2023 10:14
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Hayata ağlama sesiyle tutundu! 7 aylık Hamza bebek 140. saatte sağ olarak kurtarıldı

Hatay'da depremin 140'ıncı saatinde zamanla yarışta enkaz altından sağ olarak kurtarılan 7 aylık Hamza bebek umudun adı oldu.



Asrın en büyük doğal felaketi olarak kayıtlara geçen deprem bölgesinde arama kurtarma çalışmaları aralıksız sürüyor.

Felaketin 6'ıncı gününde umutlu bekleyiş sürerken güzel haberler gelmeye devam ediyor. Kocaeli Büyükşehir Belediyesi, AFAD, UMKE, jandarma, gönüllüler ve yurt dışından gelen ekipler canhıraş şekilde enkaz altında gelecek umut dolu sese kulak veriyor.

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Hatay'da enkaz altında bir bebeğin ağladığını duyan ekipler hemen harekete geçti. 7 aylık olduğu ve isminin Hamza olduğu öğrenilen bebek, enkazdan sağ olarak çıkarıldı.

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