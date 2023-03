Hayatını can kurtarmaya adamış kadınlar

Sabah 6 sularında, afeti öğrenir öğrenmez ailemi aradım, 'Ben bölgeye gidiyorum' dedim, il bile belli değildi. Tek sözleri, 'Allah yardımcınız olsun' oldu. Bölgede iletişim sorunu vardı ama o an ailemi düşünecek durumda değildim.

Anadolu insanını bilirsiniz, söz konusu vatansa kendimizden vazgeçeriz.

Psikolojik desteğe belki ileride ihtiyaç duyacağız ama şuan her şey daha çok taze. Kafa olarak hâlâ enkaz üstündeyim, iş makinesi sesleri, alandaki sesler hepimizin kulağında ve rüyalarımızda. Elbette bugünleri birbirimize sarılarak aşacağız. Ağır inşaat işçiliği gibi düşünün, enkazı ellerinizle ayıklıyorsunuz, moloz dolu ağır kovalar, iş makinelerini taşımak zorundasın.

Bedenen çok yorucu bir süreç... Uyku mu?

Bazen birbirimize yaslanarak birkaç saat.. O da hep tetikte olarak! Evime döndüğümde ilk işim duşa girmek oldu çünkü bölgede tuvalet, duş imkanımız yoktu. Duşta sıcak suya kavuştuğumda sürekli şükür ettim, 'Çok şükür' diye diye duş aldım. Sonra yatağa uzandım yine onlarca kez şükür ettim. Ama insan aldığı duştan uzandığı yataktan utanır mı?"



ASLI ARSLAN



HEMEN DÖNECEĞİM ÇÜNKÜ HATAY ATA'MIZIN DA DEDİĞİ GİBİ HEPİMİZİN ŞAHSİ MESELESİDİR

Aslı Arslan, 41 yaşında; Çankaya Oran'da muhtar. Eskişehirli, mert, vatanperver. Bağrı yansa da yaşadıklarını anlatırken gözünü kırpmıyor. Tıpkı deprem çağrısı sonrası sırtına çantasını geçirip "Hadi bana eyvallah" deyip ailesini Ankara'da bırakıp giderken yaptığı gibi.

"Eşim asker. Biri 20 yaşında kızım, diğeri 12'sinde oğlum var. Deprem olur olmaz sırt çantamı hazırladım ve eşimi arayıp gidiyorum deyince "Ne olursun bekle, komutanlar toplantıda. Biter bitmez yıllık izin alıp yanına geleceğim" yanıtını verdi. O da, arama kurtarma eğitimi aldığı için benimle olmak istedi. 12 yaşındaki oğlumu ablasına emanet ederek evimden ayrıldım. Ancak kızım da ANDA Derneği'nde görevli olduğu için ilk dört gün eve uğramamış bile. Bölgeye sürekli lojistik desteği verdikleri için 20'ye yakın TIR çıkarttılar. Bu süreçte oğlumuza sağ olsun komşularımız bakmış. Biz eşimle yıllardır bu işin içinde olduğumuz için evlatlarımızdan tepki almak değil, teşvik gördüğümüzü söylemeliyim. Onlar da vatan millet sevgisiyle büyüdükleri için her an göreve hazırlar.