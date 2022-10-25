Hayvan leşleriyle besleniyordu: Dünyanın en kirli adamı 94 yaşında hayatını kaybetti! Ölüm sebebi merak konusu

2013 yılında ise "Amou Hadji'nin Garip Hayatı" adlı kısa bir belgesel film çekilmişti. Tüm dünya medyasına sık sık konu alan yaşlı adam, birçok insanın ilgisini çekiyordu. Yaşam şartlarındaki hijyen eksikliğine rağmen uzun yaşlara kadar gelmesi, şaşkınlık uyandıran bir konu.

IRNA haber ajansına göre; birkaç ay önce ilk kez köylüler onu yıkanması için banyoya götürmüştü.