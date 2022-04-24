Hazır çorbayı tüketirken bir daha düşünün!

Paketli gıdaların bilinçli tüketilmesi gerektiğini söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, özellikle ramazan ayında iftar yemeğine hazır çorbalarla başlanılmaması hususunda uyardı.

İHA ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 24.04.2022 14:02

Son yıllarda hazır gıda tüketimin hızla arttığını belirten Uzman Diyetisyen Veysel Ciğerli, "Bu gıdaların başında dünyada olduğu gibi Türkiye'de de hazır çorbalar var. Belki de sağlıklı diye aldığınız hiçbir hazır çorba, evde yapılan çorbaya benzememektedir.

Hazır çorbalar zor durumda kaldığımızda tüketilebilir. Zaman sıkıntınız yoksa malzemelerini bildiğiniz, damak zevkinize uygun çorbalar yapabilirsiniz. Çünkü hazır çorbaların içerisinde çok nadir de olsa monosodyum glutamat yani Çin tuzu vardır. Bu tuz, kişide bağımlılık yapmaktadır. Diğer bir sıkıntı ise hazır çorbalarda bulunan sodyum oranıdır. Evde yaptığımız zaman çorbayı, tuz oranını istediğimiz miktarda ayarlayabiliriz. Ancak hazır çorbalarda bunu ayarlamak mümkün değildir. Tüketilen hazır çorba ile birlikte vücudun sodyum oranını artırmaktayız. Sodyum oranının artması, kan basıncını yükselttiği gibi kalp ritmini de bozabilir. Bunun için mümkün oldukça ev tipi beslenmeye özen gösterilmelidir" dedi.