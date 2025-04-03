Hem pratik hem lezzetli! Bu tarifler mutfağınızın vazgeçilmezi olacak

Mutfağınızda harikalar yaratmak için saatler harcamanıza gerek yok! Hem pratik hem de lezzetli tariflerle sofralarınıza nefis tatlar katabilirsiniz. Bu üç özel tarif kolay yapımı, enfes lezzeti ve herkesin bayılacağı sunumuyla mutfağınızın vazgeçilmezi olacak. İşte adım adım tarifler...

İDİL ÇİMRİN Giriş Tarihi: 03.04.2025 09:41 PAYLAŞ ABONE OL

İdilika'nın Mutfağı'nda size yine üç farklı tarif vermek istiyorum; hem pratik, hem de lezzetli... Bana istediğiniz zaman idilikaninmutfagi@ sabah. com.tr. adresinden ulaşabilirsiniz.





FIRINDA TAVUKLU PATATES PÜRE

MALZEMELER

5 adet iri patates

Kaşar peyniri

3 yemek kaşığı tereyağı

5 adet tavuk but

Tuz

2 yemek kaşığı salça

YAPILIŞI: Patatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşar peynirinin bir bölümünü ve tereyağını patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar peynirinin kalanını ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkarıp servis ediyoruz. 5 adet iri patatesKaşar peyniri3 yemek kaşığı tereyağı5 adet tavuk butTuz2 yemek kaşığı salçaPatatesleri haşlıyoruz. Başka bir tencerede iri küp şeklinde doğradığımız tavukları hafif yağda kavuruyoruz. Haşlanan patatesleri püre haline getiriyoruz. Kaşar peynirinin bir bölümünü ve tereyağını patatese ekleyip iyice eziyoruz. Üzerine tavukları yerleştiriyoruz. Kaşar peynirinin kalanını ve kavurduğumuz salçayı ekleyip 180 derece fırına veriyoruz. 15 dakika kaşarlar eriyene kadar fırında tutuyoruz. Kızarınca fırından çıkarıp servis ediyoruz.