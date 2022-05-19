Her dört ölümden birinin nedeni bu hastalık...

"Hipertansiyon, dünyada her yıl 7,6 milyon kişinin ölümüne, 90 milyon kişinin maluliyetine yol açıyor. Sağlık Bakanlığı'nın verilerine göre ülkemizde her dört ölümden birinin nedeni hipertansiyon. Ailede hipertansiyon öyküsü, 65 yaş veya üzerinde olmak, diyabet ve böbrek hastalığı gibi eşlik eden hastalıklara sahip olmak hipertansiyon için değiştirilemeyen risk faktörleri arasında. Ülkemizde hipertansiyon hastalarının yüzde 45'i bunun farkında değil. Kadınların 3'te biri, erkeklerin ise yüzde 59'u hasta olduğunu bilmiyor. Hastalarımız hastalığı ciddiye almadığından felç, inme, kalp krizi gibi hastalıklarla yaşantısını sürdürmek zorunda kalıyor. Bazı hastalarda hiçbir belirtisi olmayan hipertansiyon tipleri var. En tehlikelisi 'sessiz katil' dediğimiz bu durum. Çünkü kişi hastalığın farkında olmadan yaşamını sürdürürken felç ya da kalp krizi geçiriyor."

YÜKSEK TUZ TÜKETİMİ BU HASTALIKLARI BERABERİNDE GETİRİYOR

Boztosun, yüksek tuz tüketimi ve yetersiz potasyum alımının yüksek tansiyona neden olduğunu, kalp hastalığı ve inme riskini artırdığını da belirterek, hipertansiyonu önlemek için alınması gereken önlemleri şöyle sıraladı:

"Tuz alımının azaltın (<5 gram/gün).="" daha="" fazla="" meyve="" ve="" sebze="" tüketin.="" düzenli="" fiziksel="" aktivite="" yapın.="" sigara,="" alkol="" ve="" diğer="" tütün="" ürünlerinin="" kullanımından="" kaçının.="" doymuş="" yağ="" oranı="" yüksek="" gıdaların="" alımını="" sınırlandırın="" ve="" trans="" yağ="" alımını="">