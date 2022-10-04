Her gün kullandığımız bakteri yuvası 12 eşya! Bu şekilde temizlemezseniz zehir saçıyor…

Çevre dostu bu çantalar, taşınan yiyeceklerden kalan kalıntıların bakteri yuvasına dönmesi nedeniyle temizlenmediğinde faydadan çok zarar sağlayabiliyor. Kalıntılar sebebiyle oluşan bakteriler, taşınan yeni ürünlere de bulaşıyor. Yeniden kullanılabilir çantalarınızı, düzenli olarak sabun, su ve deterjanla yıkamalısınız. Çantalarınızı, koruyucu bir torba içinde çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz veya musluğun altında ovalayarak temizleyebilirsiniz. Çantanızı kullanırken içini silkelemeye, havalandırmaya özen göstermelisiniz ve et, tavuk gibi ürünler için tek kullanımlık torbalar kullanmalısınız.

Yaşadığınız ortamı, eşyalarınızı ve evinizi düzenli temizliyor olabilirsiniz ancak yapılan araştırmalar her gün kullandığımız 12 nesneyi temizlemenin aklımızdan dahi geçmediğini gösteriyor. Bright Side, temizliğe dair önemli ipuçlarını derledi.

Dikkatsizce yıkanan bir diğer eşya ise süzgeçler. Küçük deliklere sahip olduğu için temizlenirken çok hassas davranılması gerekiyor. Süzgeçleri temizlemenin en iyi yolu; kalıntıların çıkması için 15 dakika boyunca deterjanlı suda bekletilmelidir. Sonrasında akan suyun altına yerleştirin ve sert bir fırça ile ovalayın. Sert fırça yerine kullanılmamış diş fırçası da kullanabilirsiniz.

Çoğu insan, tencere kapağı kulplarını temizlik esnasında görmezden gelir. Kulpların içerisinde yer alan oluklar, kalıntıların birikmesine neden olur. Bakterilerin üremesine yol açan bu oluklarla ellerinizin teması, bakterilerin yemeğinize de bulaşmasına neden olabilir. Tencere kapağınızın kulplarını iyice temizleyebilmek için zaman zaman vidalarını sökün. Sirkeli suya batırın ve kurulayın. Yapacağınız bu işlem, bakterilerin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacaktır.

KARIŞTIRICILAR

Blender, en sık kullanılan mutfak eşyalarının başında geliyor. Blenderda biriken kalıntıları temizlemenin en iyi yolu, bulaşık deterjanı eklediğiniz suda çalıştırmaktır.

DOLAPLARIN ÜSTÜ VE BUZDOLABI

Mutfağı temizlerken çoğu zaman dolap üstleri unutulur. Dolap üstleri ihmal edildiğinde bu bölgede biriken toz, kir ve bakteriler yemek pişirme esnasında yemeğinizin içine düşebilir. Yağ parçalarının bu alanlara yapışma eğilimi olması nedeniyle bu bölgelerin yağ çözücü ile temizlenmesi gerekiyor.

SÜPÜRGE

Genellikle, temizlikte kullanılan eşyaların temizliği unutulur. Süpürgeler de bu eşyalardan biridir. Çöp, toz, saç ve daha birçok şey süpürge fırçalarına takılır ve bu alan adeta bakteri yuvasına döner. Süpürgeniniz temiz tutmanın en pratik yolu; elinize bir eldiven giyin, fırçayı ılık sabunlu suya batırın, elinizle yapışan kirleri çıkarın, iyice duruladıktan sona kurumasını bekleyin.

Tıpkı süpürgeler gibi paspasların da temizliği oldukça önemli. Sürekli olarak neme maruz kalan paspaslar bakteri üremesi için mükemmel ortamlardır. Paspaslarınızı kullandıktan sonra, temiz su ve sabunla yıkamanız gerekiyor. Bu aşamada çamaşır suyundan da destek alabilirsiniz. Bu aşamadan sonra en önemli kısım, düzgün bir şekilde kurumasını sağlamak. BU iki basit adımla eviniz gerçekten temizlenmiş olacak ve paspaslarınızdaki kötü koku olmayacak.

ÇÖP KUTUSU

İçine attığınız şey ne olursa olsun, çöp kutuları evdeki enfeksiyon üreme alanıdır. Bu durum özellikle banyo ve mutfakta bulunan çöp kovaları için geçerlidir. Çöp torbalarını sık sık değiştirmek, gerekli hijyeni sağlamak için yeterli değildir. Çöp kovalarını temizlemenin yolu, su sabun ve dezenfektanla yıkamaktır. Bu şekilde, çöp kovalarında bakteri oluşumu engellenir ve birçok hastalığın önüne geçilmiş olur.