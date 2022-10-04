Her gün kullandığımız bakteri yuvası 12 eşya! Bu şekilde temizlemezseniz zehir saçıyor…

Yaşadığınız ortamı, eşyalarınızı ve evinizi düzenli temizliyor olabilirsiniz ancak yapılan araştırmalar her gün kullandığımız 12 nesneyi temizlemenin aklımızdan dahi geçmediğini gösteriyor. Bright Side, temizliğe dair önemli ipuçlarını derledi.
YENİDEN KULLANILABİLİR ÇANTALAR
Çevre dostu bu çantalar, taşınan yiyeceklerden kalan kalıntıların bakteri yuvasına dönmesi nedeniyle temizlenmediğinde faydadan çok zarar sağlayabiliyor. Kalıntılar sebebiyle oluşan bakteriler, taşınan yeni ürünlere de bulaşıyor. Yeniden kullanılabilir çantalarınızı, düzenli olarak sabun, su ve deterjanla yıkamalısınız. Çantalarınızı, koruyucu bir torba içinde çamaşır makinesinde yıkayabilirsiniz veya musluğun altında ovalayarak temizleyebilirsiniz. Çantanızı kullanırken içini silkelemeye, havalandırmaya özen göstermelisiniz ve et, tavuk gibi ürünler için tek kullanımlık torbalar kullanmalısınız.
TENCERE KAPAĞI KULPLARI
Çoğu insan, tencere kapağı kulplarını temizlik esnasında görmezden gelir. Kulpların içerisinde yer alan oluklar, kalıntıların birikmesine neden olur. Bakterilerin üremesine yol açan bu oluklarla ellerinizin teması, bakterilerin yemeğinize de bulaşmasına neden olabilir. Tencere kapağınızın kulplarını iyice temizleyebilmek için zaman zaman vidalarını sökün. Sirkeli suya batırın ve kurulayın. Yapacağınız bu işlem, bakterilerin tamamen ortadan kalkmasını sağlayacaktır.
SÜZGEÇLER
Dikkatsizce yıkanan bir diğer eşya ise süzgeçler. Küçük deliklere sahip olduğu için temizlenirken çok hassas davranılması gerekiyor. Süzgeçleri temizlemenin en iyi yolu; kalıntıların çıkması için 15 dakika boyunca deterjanlı suda bekletilmelidir. Sonrasında akan suyun altına yerleştirin ve sert bir fırça ile ovalayın. Sert fırça yerine kullanılmamış diş fırçası da kullanabilirsiniz.
KARIŞTIRICILAR
Blender, en sık kullanılan mutfak eşyalarının başında geliyor. Blenderda biriken kalıntıları temizlemenin en iyi yolu, bulaşık deterjanı eklediğiniz suda çalıştırmaktır.
DOLAPLARIN ÜSTÜ VE BUZDOLABI
Mutfağı temizlerken çoğu zaman dolap üstleri unutulur. Dolap üstleri ihmal edildiğinde bu bölgede biriken toz, kir ve bakteriler yemek pişirme esnasında yemeğinizin içine düşebilir. Yağ parçalarının bu alanlara yapışma eğilimi olması nedeniyle bu bölgelerin yağ çözücü ile temizlenmesi gerekiyor.
SÜPÜRGE
Genellikle, temizlikte kullanılan eşyaların temizliği unutulur. Süpürgeler de bu eşyalardan biridir. Çöp, toz, saç ve daha birçok şey süpürge fırçalarına takılır ve bu alan adeta bakteri yuvasına döner. Süpürgeniniz temiz tutmanın en pratik yolu; elinize bir eldiven giyin, fırçayı ılık sabunlu suya batırın, elinizle yapışan kirleri çıkarın, iyice duruladıktan sona kurumasını bekleyin.
Tıpkı süpürgeler gibi paspasların da temizliği oldukça önemli. Sürekli olarak neme maruz kalan paspaslar bakteri üremesi için mükemmel ortamlardır. Paspaslarınızı kullandıktan sonra, temiz su ve sabunla yıkamanız gerekiyor. Bu aşamada çamaşır suyundan da destek alabilirsiniz. Bu aşamadan sonra en önemli kısım, düzgün bir şekilde kurumasını sağlamak. BU iki basit adımla eviniz gerçekten temizlenmiş olacak ve paspaslarınızdaki kötü koku olmayacak.
ÇÖP KUTUSU
İçine attığınız şey ne olursa olsun, çöp kutuları evdeki enfeksiyon üreme alanıdır. Bu durum özellikle banyo ve mutfakta bulunan çöp kovaları için geçerlidir. Çöp torbalarını sık sık değiştirmek, gerekli hijyeni sağlamak için yeterli değildir. Çöp kovalarını temizlemenin yolu, su sabun ve dezenfektanla yıkamaktır. Bu şekilde, çöp kovalarında bakteri oluşumu engellenir ve birçok hastalığın önüne geçilmiş olur.
BULAŞIK YIKAMAK İÇİN SÜNGER
Yiyecek ve su ile sürekli temas eden süngerler, evdeki ana bakteri kaynaklarından biridir. Bu süngerleri sık sık değiştirmek en doğrusudur ancak her kullanımdan sonra bol deterjanla yıkamak ve iyice durulamak bakteri oluşumunun önüne geçer. Bu sayede, bulaşıkları bir sonraki yıkamanızda kir ve bakteri oluşumu önlenmiş olur.
ÇATAL OLUKLARI
Çatalları elle yıkadığınızda, aradaki olukları temizlemenin zorluğunu görmüş olursunuz. Bu bölgenin iyice temizlenmesi için çatallarınızı sirkeli suya batırın ve durulayın.
KAPI KOLLARI
Sürekli dokunduğumuz kapı kolları kir biriken en kritik anlardır. Temizlik ürünlerini iç kısma sürmek kapı kollarının sistemini bozabilir bu nedenle sadece dışını temizlemek gerekir. Nemli bir bezle ve dış malzemesini zedelemeyecek bir temizlik ürünüyle silmek yeterli olacaktır.
BIÇAK TUTUCULAR
Bıçakları tutmak için tasarlanmış olan bu girintiler, çok fazla toz ve döküntünün birikmesine neden olur. Bu nedenle, bıçak tutucuları düzenli olarak temizlemek gerekir. Bunun için; bıçak tutucunuzu boşaltın, sallayın, su ve bulaşık deterjanı ile elinizde yıkayın ve son olarak iyice kurumasını sağlayın. Bu sayede, sebze, meyve ve etlerinizi keserken bakteri bulaşmasını engellemiş olacaksınız.