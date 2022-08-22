Her iki diyabetliden biri hastalığını bilmiyor! Diyabetin ilk belirtisi...

Günümüzde hareketsiz yaşam biçiminin yaygınlaşması, artan obezite ve sağlıksız beslenme tarzı ile birlikte diyabet görülme sıklığının da bunlara bağlı olarak arttığına dikkat çeken Doç. Dr. Aktaş, "Diyabet yaşamı tehdit eden, oldukça ciddi bir hastalıktır. Tanısı konup etkin kan şekeri kontrolü yapılmazsa körlük, kalp krizi, inme (felç), böbrek hastalıkları ve bacak gibi organların kayıpları yönünden yüksek risk oluşturabilir" dedi.

EN SIK TİP 2 DİYABET GÖRÜLÜYOR

Farklı çeşitleri bulunan diyabet hastalığının en yaygın görülen türünün Tip 2 diyabet olduğunu ifade eden Doç. Dr. Aktaş, "Bir diğer adı insülin direnci olan Tip 2 diyabette, pankreasta insülin üretimi yeterli olduğu halde hücrelerde insülin hormonunun algılanamaması nedeniyle bu hormona karşı duyarsızlık oluşur. Bu durumda kan şekeri insülin tarafından dokulara taşınamaz ve kan glukoz düzeyi normalin üzerine çıkar. Bunun sonucunda bireyde ağızda kuruma, kilo kaybı, çok su tüketme ve çok yemek yeme ihtiyacı şeklinde belirtiler görülür. Bu hastalığa genellikle 35-40 yaş üzeri bireylerde rastlanılıyor" diye konuştu.

BU BELİRTİ VARSA DİKKAT

Tip 1 diyabetin ortaya çıkışının genelde ani ve dramatik olduğunu belirten Aktaş, şöyle devam etti:

"Aşırı susama, sık idrara çıkma, yorgunluk, beklenmeyen kilo kaybı ve tekrarlayan enfeksiyonlar gibi belirtiler görülebilir. Tip 1 diyabetin belirtileri daha az sıklıkta ama aynı biçimde Tip 2 diyabetli kişilerde de olabilir. Ancak Tip 2 diyabetin ortaya çıkışı daha yavaştır ve bu yüzden tespiti de daha zordur. Bazı Tip 2 diyabetli kişilerde ise hiçbir erken belirti görülmez ve başlangıçtan birkaç yıl sonra çeşitli diyabet komplikasyonları sayesinde teşhis edilebilir. Bu nedenle yukarıda sayılan belirtilerden bir veya birkaçına sahip bireylerin zaman kaybetmeden kontrol amaçlı olarak bir sağlık kuruluşuna başvurmalarını önerilir."

GESTASYONEL DİYABET

Gestasyonel diyabetin (gebelik diyabeti) ise hamilelik sırasında saptanan kan şekeri yüksekliği olduğunu söyleyen Doç. Dr. Ahmet Aktaş, "Bu tür diyabet çoğu zaman bebek doğduktan sonra geçer. Ancak bireyde gebelik diyabeti varsa, yaşamının daha sonraki kısmında Tip 2 diyabet gelişme riski de yükselir" dedi.

HENÜZ KESİN TEDAVİSİ YOK

Diyabet için uygulanan ve araştırma aşamasında olan birçok tedavi şekli bulunduğunu söyleyen Aktaş, "Fakat şu an için yaygın olarak kullanılan kesin bir tedaviden söz etmek mümkün değildir. Diyabet tedavisinde amaç, kan şekeri kontrolünü sağlamaktır. İyi bir diyabet kontrolü için sağlıklı beslenmek, egzersiz, diyabet ilaçları ve insülin kullanmak gerekir. Ancak bu sayede normal yaşama devam etmek mümkündür. Bununla beraber insülin tedavisi başlanan hastalar, eğer pankreaslarında insülin üretimi devam ediyorsa, beslenme alışkanlıklarını değiştirerek ve düzenli egzersiz yaparak insülin tedavisini bırakıp sadece diyabet ilaçları ile kan şekerlerini düzenleyebilirler" ifadelerini kullandı.