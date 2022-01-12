Her şey daha güzel gözler için: Yaptırdığı takma kirpikler gözlerinden etti!

Bir arkadaşının tavsiyesi üzerine gittiği güzellik uzmanı, kendisine hacimli bir kirpik yapısına sahip olabileceği bir işlem yapacağını söyledi. Jasmine, bu işlemden önce güzellik uzmanının bir alerji testi yapılması gerektiğinden hiç bahsetmediğini belirtiyor.

18 yaşındaki Jasmine, takma kirpikler için kullanılan yapıştırıcıya karşı şiddetli bir alerjik reaksiyon gösterdi ve kirpik diplerinde gariplikler yaşamaya başladığını fark etti.

"İLK ANDA REAKSİYON GÖSTERMEDİ"

İşlem sonunda istediğinden biraz daha fazla kirpik uygulandığını söyleyen güzellik uzmanı, aslında alt kirpik dipleri ve üst kirpik diplerinin birbirine yapışmasına neden olacak bir işlem uygulamıştı. İlk anda bu reaksiyonu göstermese de sonraki günlerde hiç beklemediği şekilde bu durumla karşılaştı.

Jasmine, uygulamadan sonra aynaya baktığında hiç beğenmediğini, beklediğinden daha fazla kirpik olması nedeniyle arabaya geçtiğinde bazılarını kendi doğal kirpiklerini de kopararak çıkarmak zorunda kaldığını söylüyor.

Bu olaydan sonra yaklaşık bir hafta boyunca normal şekilde hayatına devam etse de giderek gözlerinde yanma, kaşıntı ve sulanma hissetmeye başladığını söyleyen Jasmine, bir sabah uyandığında gözlerini kesinlikle açamadığını fark etti. Gözlerinin tamamen kapanmış olduğunu anladığında paniklemeye başladı.

"GEÇİCİ KÖRLÜK YAŞADIM"

Kirpik diplerinde kullanılan yapıştırıcının tüm gözlerini kapattığını ve tamamen göz kapaklarını yapıştırdığını fark etti. Tuzlu su gibi uygulamaları denese de hiçbir işe yaramadı ve ardından daha fazla panik duygusu yaşamaya başladı. Bu sebeple geçici körlük yaşayan genç kadın, doktorunu ziyaret etti.

Doktorunun tavsiyesiyle ilerleyen genç kadın, çok yoğun bir alerjik reaksiyon yaşadığını ve bu nedenle birçok krem, göz damlası gibi ilaçlar kullansa da uzun süre boyunca etkisinden çıkamadığını anlattı.