“Her şey güzellik değil” yalanı bitiyor: Çekici insanların daha yüksek bağışıklığı olduğu ispatlandı

Bir kan testi çalışmasına göre, simetrik bir yüz, parlak gözler gibi çekici gelen insan özelliklerinin vücudun enfeksiyonla mücadele etme konusunda daha büyük bir güce sahip olduğuna dair işaretlerle ilişkili olabilir. Araştırmacılar, beynimiz sağlıklı eşler aramaya hazır olduğunda bu tür bir seçim mekanizması yapabildiğini belirtiyor.
Texas Christian Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten Summer Mengelkoch; genellikle insanların "her şey güzellik değil" bakış açısının o kadar da doğru olmadığını, insanların gerçekten en iyi kaliteye sahip bir eş bulmak için içgüdülerini takip ettiğini belirtti.
152 kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırma, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlandı. Bilim insanları 152 farklı genci makyajsız ve ifadesiz bir biçimde fotoğrafladı. Ardından çevrimiçi bir ankette bu fotoğrafların 492 kişiden derecelendirilmesi istendi.
"FAGOSİTOZ SÜREÇLERİ DAHA GÜÇLÜ"
En yakışıklı erkeklerin ve en güzel olarak değerlendirilen kişilerin "fagositoz" oranlarının daha yüksek olduğu tespit edildi. Fagositoz, beyaz kan hücrelerinin, vücuda giren bakterilerin hastalığa fırsat bırakmadan ortadan kaldırdığı süreçtir.
Bilim insanları, en iyi görünüşe sahip eşi seçmenin daha sağlıklı nesiller için doğru tercih olduğunun uzun yıllar bilindiğini belirtiyor. Fakat hücresel düzeyde bir seçim yapabiliyor olduğumuzun göstergeleri, oldukça yeni bir bulgu.
Mengelkoch, modern tıpta enfeksiyonların eskisi kadar ölümcül olmaması nedeniyle insanların standartlarını düşürmeleri ve daha az çekici insanlarla birlikte olmasının günümüzde sorun olmadığını belirtiyor.
Elde edilen tüm bu veriler ise, içgüdüsel olarak izlediğimiz yolun aslında neslin devamında önemli rol oynadığı düşünülse de bunun modern tıp gelişmeden önce daha etkili bir yöntem olduğunu da kabul etmek gerekir.