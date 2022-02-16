“Her şey güzellik değil” yalanı bitiyor: Çekici insanların daha yüksek bağışıklığı olduğu ispatlandı

Bir kan testi çalışmasına göre, simetrik bir yüz, parlak gözler gibi çekici gelen insan özelliklerinin vücudun enfeksiyonla mücadele etme konusunda daha büyük bir güce sahip olduğuna dair işaretlerle ilişkili olabilir. Araştırmacılar, beynimiz sağlıklı eşler aramaya hazır olduğunda bu tür bir seçim mekanizması yapabildiğini belirtiyor.

Texas Christian Üniversitesi'nde araştırmayı yöneten Summer Mengelkoch; genellikle insanların "her şey güzellik değil" bakış açısının o kadar da doğru olmadığını, insanların gerçekten en iyi kaliteye sahip bir eş bulmak için içgüdülerini takip ettiğini belirtti.

152 kadın ve erkek üzerinde yapılan araştırma, Proceedings of the Royal Society B dergisinde yayınlandı. Bilim insanları 152 farklı genci makyajsız ve ifadesiz bir biçimde fotoğrafladı. Ardından çevrimiçi bir ankette bu fotoğrafların 492 kişiden derecelendirilmesi istendi.