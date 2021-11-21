Her zaman belirgin ve dolgun! Mükemmel kaşları elde etmenin 6 yolu

Hasar gerçekleştikten sonra tek yol kaş tellerinin tekrar çıkmasını beklemektir ancak kalıcı olabilecek bazı hasarlar vardır. Bu nedenle, iyi göründüklerinden emin olmak için yapılacak en iyi şey cımbızları kontrol altında tutmak ve aşağıdaki ipuçlarına göz atmak:
Almanız gerekenden daha fazla kaş teli almamaya dikkat edin.
Bu bazı insanlar için bariz görünse de, cımbızla kaşlarına saldırma dürtüsüne karşı koyamayan ve geri dönüşü olmayan kusurlarla sonuçlanma riskiyle karşı karşıya kalanlar var. Bu nedenle, yapılacak en iyi şeyin sadece dağılmış bölümlerde yer alan kaş tellerini almak olduğunu belirtmek önemlidir.
Kaşlarınızı taramayı unutmayın
Kaş telleriniz kıvırcık veya kıvrılmışsa, bunları günlük olarak taramak için bir fırça kullanmak bölgedeki dolaşımı aktive edecek ve bu da büyümeyi teşvik edecektir. Ayrıca kaşları fırçalama alışkanlığı da kaşların gelişimine zarar veren ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olacaktır.
Doğal biçime dikkat edin
Kaşlarınızı her iki taraftan da eşitlemeye çalışabilirsiniz, ancak yüzünüze en uygun olan kaş şekli olduğundan her zaman doğal şekline saygı duymaya dikkat edin. Kaş alma yöntemlerine gelince, cımbız ve iplik en uygunudur. Kaşınızı ağda ile almadan önce iki kez düşünün, daha agresif bir yöntem olduğu için tahrişe neden olabilir.
Doğru zamanı bekleyin
Eğer kaşlarınızı almak istediğinizde yeterince kaşın aynı zaman aralığında çıkmadığını fark ediyorsanız, kaşlarınızı alma sıklığınızı yeniden düşünün. Kaşlar alıntıktan sonra işlemin tekrarlanması için en az 15 gün beklenmesi önerilir.
Kaşlara uygun ürünler kullanın
Dolgun ve kusursuz kaşlar elde etmek için kalem, maske veya göz farı gibi özel ürünler kullanın. Cilt alerjilerine neden olabilecek bir grafit kalem kullanma hatasına düşen birçok kişiye rağmen, istenmeyen bir reaksiyonu engellemek için cildiniz için doğru bir ürünü tercih ettiğinizden emin olmanız da önemlidir.
Yatmadan önce makyajı çıkarın
Günün sonunda, kaşlarınızın çevresinde olabilecek makyaj izlerini silmeye özen göstererek yüzünüzü temizleyin. Kozmetik kalıntıların birikmesi kaşlarınızın dökülmesine ve zarar görmesine neden olabilir.