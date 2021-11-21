Her zaman belirgin ve dolgun! Mükemmel kaşları elde etmenin 6 yolu

Hasar gerçekleştikten sonra tek yol kaş tellerinin tekrar çıkmasını beklemektir ancak kalıcı olabilecek bazı hasarlar vardır. Bu nedenle, iyi göründüklerinden emin olmak için yapılacak en iyi şey cımbızları kontrol altında tutmak ve aşağıdaki ipuçlarına göz atmak:

Almanız gerekenden daha fazla kaş teli almamaya dikkat edin.

Bu bazı insanlar için bariz görünse de, cımbızla kaşlarına saldırma dürtüsüne karşı koyamayan ve geri dönüşü olmayan kusurlarla sonuçlanma riskiyle karşı karşıya kalanlar var. Bu nedenle, yapılacak en iyi şeyin sadece dağılmış bölümlerde yer alan kaş tellerini almak olduğunu belirtmek önemlidir.

Kaşlarınızı taramayı unutmayın

Kaş telleriniz kıvırcık veya kıvrılmışsa, bunları günlük olarak taramak için bir fırça kullanmak bölgedeki dolaşımı aktive edecek ve bu da büyümeyi teşvik edecektir. Ayrıca kaşları fırçalama alışkanlığı da kaşların gelişimine zarar veren ölü hücrelerin atılmasına yardımcı olacaktır.