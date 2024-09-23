Hıçkırıktan kurtulmanın en etkili yolu! Bu besinden bir tutam tüketmeniz yeterli…

ABD'nin Iowa eyaletine bağlı bir kasabada yaşayan ve 1922 yılında hıçkırık krizine giren adam, 1990 yılına kadar hıçkırık krizini sürdürdü.

Smithsonian Dergisi'ne göre, 1991'deki ölümünden önce 430 milyon kez hıçkırık tuttuğu tahmin ediliyor.

Ancak normalde birkaç dakikalık hıçkırık bile can sıkıcı olsa da, onları dindirmek için ne yapabileceğinizi bilmek faydalıdır ve yapmanız gereken tek şey biraz toz şeker yutmaktır, diyor NHS.

Uzmanlara göre bunun nedeni, şekerin boğazdan aşağı doğru hareket etmesiyle oluşan hissin vagus sinirini uyarması ve hıçkırığın kaynaklandığı diyafram hareketlerini kontrol etmesidir.