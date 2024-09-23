Hıçkırıktan kurtulmanın en etkili yolu! Bu besinden bir tutam tüketmeniz yeterli…

Mayo Clinic'e göre hıçkırıklar öncelikle diyaframınızda kontrol edemediğiniz 'tekrarlayan spazmlar'dır.
NHS, insanların hıçkırık nöbetleri geçirmesinin gerçekte bir nedeni olmadığını, ancak bazı olası tetikleyicilerin olabileceğini öne sürüyor. Bunlar arasında stres, çok fazla adrenalin gibi yoğun duygular ve belirli yiyecek ve içeceklerin tüketilmesi yer alıyor.
Hıçkırıklar genellikle birkaç dakika sürse de, şu anda en uzun hıçkırık vakası Guinness Dünya Rekoru'nda Charles Osborne bulunuyor.
ABD'nin Iowa eyaletine bağlı bir kasabada yaşayan ve 1922 yılında hıçkırık krizine giren adam, 1990 yılına kadar hıçkırık krizini sürdürdü.
Smithsonian Dergisi'ne göre, 1991'deki ölümünden önce 430 milyon kez hıçkırık tuttuğu tahmin ediliyor.
Ancak normalde birkaç dakikalık hıçkırık bile can sıkıcı olsa da, onları dindirmek için ne yapabileceğinizi bilmek faydalıdır ve yapmanız gereken tek şey biraz toz şeker yutmaktır, diyor NHS.
Uzmanlara göre bunun nedeni, şekerin boğazdan aşağı doğru hareket etmesiyle oluşan hissin vagus sinirini uyarması ve hıçkırığın kaynaklandığı diyafram hareketlerini kontrol etmesidir.
NHS'nin önerdiği diğer şeyler arasında buz gibi su içmek, limon ısırmak, sirke tatmak, dizlerinizi göğsünüze çekip öne eğilmek veya kısa bir süre nefesinizi tutmak yer alıyor.
Ancak muhtemelen kaçınmanız gereken şeylerin bir listesi de var; bunlar arasında gazlı veya sıcak içecekler, baharatlı yiyecekler, hızlı yemek yemek yer alıyor.
Çoğu kişinin hıçkırık nöbeti 10 dakikadan fazla sürmese de eğer 48 saatten uzun sürerse doktorunuza görünmeniz gerektiği belirtiliyor.
Ayrıca, eğer 'sık sık geri geliyorlarsa' ve 'hayatınızı etkiliyorlarsa' bu da doktora danışmanız gerektiğinin bir göstergesidir.