Hipertansiyon için 5 süper besin

Eskiden ileri yaşlarla ilişkilendirilen bu ciddi sağlık sorunu artık neredeyse tüm toplumu tehdit eden, gençlerde, hatta çocuklarda bile rastlanan bir salgına dönüştü diyen Dr. Ümit Aktaş, "Bu salgının nedeni aşikâr: Çünkü kötü besleniyoruz, diyetimiz tüm sağlığımızı tehdit eden sağlıksız yiyeceklerle dolu" dedi.

Hipertansiyon hastalığının nedenlerine dikkat çeken Dr. Ümit Aktaş "Obezite ve Tip 2 diyabetin yüksek tansiyonla birlikte el ele yürüyen bir ekip olduğu düşünülecek olursa hipertansiyon salgınındaki patlama hiç de şaşırtıcı değil. Fazla kilolar hem kalbinizi hem de damarlarınızı yorar. Kalp fazla yükle başa çıkabilmek için normalin üstünde kan pompalamaya başlar, bu da damarların fazla basınca maruz kalması anlamına gelir. Bir süre sonra damarlar elastikiyetini kaybeder ve hipertansiyon problemi sinsice, belirti vermeden sağlığı tehdit etmeye başlar.

Yapılan araştırmalar şeker ve basit karbonhidratlardan yana zengin bir beslenme modelinin yüksek tansiyon problemini tetiklediğini gösteriyor. Üstelik bu ilişki sadece fazla kilolar üzerinden de yürümüyor. Şeker, vücutta şeker olarak metabolize olan yiyecekler damar sağlığını olumsuz etkiliyor. Üstelik sağlıksız yiyeceklerle dolu beslenme modeli, sistemi tansiyonu dengelemekte elzem olan vitaminler, mineraller ve önemli moleküller açısından da mahrum bırakıyor" diyerek yapılmasını gerekenlerini anlattı.

MAGNEZYUM OLMADAN OLMAZ!

Dr. Ümit Aktaş: "Magnezyum eksikliği damarların elastikiyetini kaybetmesine, kasılmasına, bu da tansiyon yüksekliğine neden olur. Bu hayati mineral vücutta 600'den fazla biyokimyasal reaksiyonda rol oynar ve eksikliği aralarında yüksek tansiyonun da bulunduğu pek çok sağlık sorununu tetikler. Yüksek tansiyon problemi olanlarda ilk araştırılması gereken değerlerden biri magnezyum seviyesi olmalıdır. Doğru bir beslenme modeline geçtiğinde ve magnezyum değeri ideal seviyeye yükseldiğinde pek çok hastada ilaca gerek kalmadan sorun çözülür."

HİPERTANSİYON İÇİN 5 SÜPER BESİN

Doğru beslenmenin hipertansiyon sorununa etkilerini vurgulayan Dr. Ümit Aktaş, bu sorunun ortadan kalmasına yardımcı olan süper besinleri paylaştı.

Enginar: Kalp sağlığı için önerilen potasyum ve sodyum oranı için enginara güvenebilirsiniz. Ayrıca enginarın içindeki luteolin, nitrik asit üretiminde rol oynayan bir enzimin aktivitesini artırır. Nitrik asit damarların gevşemesini ve kan akışının sorunsuz bir şekilde gerçekleşmesini sağlar.

Sarımsak: Yüksek tansiyon problemine karşı en etkili bitkisel besinlerin başında sarımsak geliyor. Bir çalışma için yüksek tansiyon hastalarına üç ay boyunca sarımsak ekstresi verildiğinde, katılımcıların tansiyon değerlerinde önemli bir düşüş gözlendi.

Zeytinyağı: İçeriğindeki oleik asitle kalp sağlığını korumadaki gücünü biliyoruz. Zeytinyağının kalp dostu özelliğinin ardında oleik asidin tansiyonu dengelemekteki etkisi de var.

Alıç: Kalp dostu bitkilerin en önde geleni alıç yüksek tansiyona da iyi geliyor. Alıç ekstresinin yüksek tansiyonu düşürmekte faydalı bir bitki olduğu yolunda bilimsel bulgular var.

Kereviz: Doğal bir tansiyon ilacı olan kereviz bu özelliğini içindeki fitalit denen bir maddeden alıyor. Fitalit damar duvarında bulunan düz kasları gevşeterek tansiyonun düşmesini sağlar.

BU 3 KONUYU GÖZ ARDI ETMEYİN

Nabzınızı hızlandıran, nefes kapasitenizi artıran egzersizler yaptıkça kalbiniz güçlenir ve daha az eforla kan pompalarsınız diyen Dr. Aktaş, "Bu da atar damarlar üzerine daha az baskı, dolayısıyla da daha dengeli bir tansiyon anlamına gelir. Kalp sağlığını destekleyen, yüksek tansiyonu düşüren en etkili ve en güvenli egzersiz yürüyüştür" dedi.

Kahve ve çayın yüksek tansiyon hastalarının dikkatli tüketmesi gereken içecekler olduğunu, kafein tüketiminin günde bir – iki bardakla sınırlanmasının doğru olduğunu belirten Dr. Ümit Aktaş "Yüksek tansiyon probleminiz varsa stres seviyenizi aşağı çekmeniz gerekiyor. Kandaki kortizol değerinin hep normalin üstünde seyretmesi yüksek tansiyon problemini derinleştirir, çok daha tehlikeli bir hâle getirir" uyarısında bulundu.