Hızlı kilo verme sonrası cilt sarkmasına dikkat!

Plastik, Rekonstrüktif ve Estetik Cerrahisi Uzmanı Dr. Ayhan Buz, obezitede fazla kilolardan kurtulmak için başvurulan yöntemlerden en bilinenlerinin diyet ve cerrahi olduğunu belirterek obezite cerrahisi sonrasında görülen cilt-doku-organ sarkmaları hakkında bilgi verdi. Diyet ile hızlı ve aşırı kilo vermenin pek görülen bir durum olmadığına işaret eden Dr. Buz, başarılı bir obezite cerrahisinde sonuç daha kesin, daha hızlı ve tatminkar olduğunu söyledi.

"CİLT SARKIKLIKLARI NEDENİYLE KİLO VERMENİN SEVİNCİNİ YAŞAYAMAYAN KİŞİLER, BU PROBLEME ÇÖZÜM ARAYIŞI İÇİNE GİRERLER"

Obezite cerrahisi sonrasında hızlı ve fazla kilo verme neticesinde, karın, sırt, üst kollar, uyluklar, kalça ve daha az oranda yüz cildinde sarkmalar ve ciltte katlanmalar gibi istenmeyen sonuçların görülebildiğine değinen Dr. Buz, "Kilo verme hedefini tutturan, ancak ne yazık ki aşırı cilt sarkıklıkları nedeni ile kilo vermiş olmanın sevincini yeterince yaşayamayan bu kişiler, ortaya çıkan bu probleme çözüm arayışı içine girerler. Benzer şekilde normalden fazla kilo alınan gebeliklerde, doğum sonrası kalıcı sarkmalar oluşabilmektedir. Buna emzirme sonrası hacim kaybına uğrayan göğüslerdeki sarkmaları da eklemek gerekir" dedi.

"KREM VE MEDİKAL UYGULAMALAR YETERLİ OLMAZ"

Fit beden görünümünün, görsel estetik açısından öneminin yanında, sağlıklı beden algısının bir gerçekliği olduğuna dikkat çeken Dr. Buz, özgüvenli olmak, sosyal hayatta yeterli seviyede yer almak açısından fiziksel normlara uygun bedene sahip olmanın etkili bir unsur olduğunu ifade etti. Vücudun bazen bir bölgesinde, bazen birden çok bölgede oluşabilen cilt sarkmalarının, cilt fazlalığından kaynaklandığından, cilt sıkılaştırıcı krem ve benzeri medikal uygulamalar ile giderilemeyeceğini vurgulayan Dr. Buz, "Tedavi cerrahidir. Sarkmaların, cilt ve cilt altı yağ dokusunun fazla olduğu bölgelere yönelik germe operasyonları yapılmalıdır. Ancak bu olgularda germe işlemine yaklaşım farklılık gösterir. Örneğin, klasik bir karın germe operasyonu yeterli olmayabilir. Sırt bölgesine uzanan cilt fazlalıklarının varlığında 180 derecelik, kalçada, uyluk dış kısımlarında sarkmaların varlığında, bazen kemer tipi karın germe (sirkümferensiyel abdominoplasti) yapmak gerekebilir. Ayrıca, kol, uyluk ve sırt germede de, kısa zamanda ve fazla kilo vermiş kişide oluşan tabloya göre, ayrıntılı değerlendirme sonrası spesifik bir planlama ve cerrahi gerekir" diye konuştu.

"MEME ESTETİĞİNDE HACİM KAZANDIRMA İŞLEMİ DE YAPILMALI"

Bu nedenle kadınlarda meme estetiğinin, genellikle oluşan sarkmaya beraberinde genellikle eşlik eden hacim kaybının da göz önünde bulundurularak planlanması gerektiğini belirten Dr. Buz, bu operasyona göğüs toparlama ve dikleştirmeye hacim kazandırma işlemlerinin de eklenmesi gerektiğini söyledi. Dr. Buz, birden fazla alana, organa cerrahi işlem yapılması gerektiğinde, hastanın tolere edebileceği ölçüde, aynı seansta işlemler planlanmak ve yapılmak sureti ile hem konfor arttırmak hem de zamandan kazanmanın mümkün olduğunu sözlerine ekledi.