Hızlıca uykuya dalmanın püf noktası

Hayatımızın üçte birini uyuyarak veya uykuya dalmaya çalışarak geçiririz. Yine de istatistikler, her üç yetişkinden birinin yeterince uyumadığını söylüyor. Uyku, vücudun her açıdan yenilenmesini sağlayan en önemli süreçlerden biri. Bu nedenle nasıl uykunuzun düzenli olması, sağlıklı bir yaşamın da vazgeçilmezi. Bunun için ise uyku saatlerinin düzenli olması en önemli faktörlerden biri.

Giriş Tarihi: 05.07.2021 14:03 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 14:03 ABONE OL PAYLAŞ

Uyumak için en iyi zaman dilimini tercih etmek, vücudun da tamamen doğru bir yenilenme, iyileşme adımlarını atmasını sağlıyor. Gün içerisinde kaç saat uyuduğunuz kadar, hangi saat aralıklarında uyuduğunuzun da büyük bir önemi bulunuyor. İşte uyumak için en doğru vakit aralığı ve uyuma süresi… UYANMA VAKTİNİZİ BELİRLEYİN Sizin için en iyi uyku planının ne olduğunu bilmek için uyanmak istediğiniz saate karar vermelisiniz. Son araştırmalar, sabah erken kalkmakla öğleden sonraya kadar uyumak arasında hiçbir fark olmadığını gösteriyor. Ancak, zinde ve rahat bir şekilde uyanmak istiyorsanız, haftanın 7 günü aynı saatte alarm kurmanız gerektiğini unutmamak önemlidir.

NE KADAR SÜRE UYKUYA İHTİYACINIZ OLDUĞUNU BİLİYOR MUSUNUZ? Yaşamımız boyunca ihtiyaç duyulan uyku miktarı değişir. Çocukken 14 saate kadar uyuma ihtiyacı bulunurken 20-40 yaşları arasında sadece 7-9 saat uykuya ihtiyacı yeterli oluyor. Enerji dolu uyanmak için öncelikle genellikle ne kadar uyuduğunuzu tespit edin ve sizin için mükemmel miktarın ne olduğunu bulmak için vücudunuzu dinleyin. NE ZAMAN YATAĞA GİDECEĞİNİZİ BELİRLEYİN Ne zaman uyanacağınızı ve kaç saat uykuya ihtiyacınız olduğunu öğrendikten sonra, ne zaman yatacağınızı da tespit ettiğinizde mükemmel formüle sahip olacaksınız. Bu programa sadık kalırsanız, vücudunuz gerekli zamanda doğal olarak uykulu hissedecek ve kolayca uyanabileceksiniz. Diyelim ki yaşınıza ve deneyiminize bağlı olarak, 7 saat uykuya ihtiyacınız olduğunu biliyorsunuz ve her gün sabah 8'de uyanacağınıza karar veriyorsunuz. Bu durumda sabah 1'de yatmanız gerekir. Ancak programınızı değiştirmeye ve sabah 6'da uyanmaya karar verirseniz, 23:00'da yatağa girmeniz gerekir. Böylece vücudunuzu en iyi şekilde programlamış olursunuz.