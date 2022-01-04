Hormonal değişiklikler kış depresyonunu tetikliyor

Kış mevsiminde depresyon, üzüntü ve kaygı gibi duygu durumlarının arttığını belirten Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü, "Kış şartlarına adapte olmak için rutin egzersizler yapın, hareketli olun. Beyninize daha az oksijen girmesine neden olan yağlı yiyecekler yerine protein, vitamin ve mineral içeren yiyecekleri tüketmeye dikkat edin" önerisinde bulundu.

Psikiyatri Uzmanı Dr. Behiye Büyükgöncü, nedeni tam olarak bilinemeyen bu depresyonun gelişmesinde kalıtım, stres ve biyokimyasal maddelerin rol oynadığını belirterek tedavi edilmeyen kış depresyonunun yaşam kalitesini bozduğunu vurguladı. Kış depresyonu; tipik ve atipik olarak ikiye ayrıldığını söyleyen Dr. Büyükgöncü, şöyle devam etti:

"Tipik olanda enerji kaybı, baygınlık ve kötü duygulanım yaşanırken atipik kış depresyonunda kilo alma, karbonhidratlı yiyecek tüketme isteği ve uykusuzluk belirtileri görülür. Kış tipi depresyon sonbahar ya da kış aylarında başlayıp yaza kadar devam eder. Ancak aralık, ocak ve şubat aylarında şiddetini artırır. Ancak diğer mevsimlerde hastalar tamamen düzelir. Kadınların kış depresyonuna yakalanma riski 4 kat daha fazla. İskandinav ülkelerine doğru gidildikçe bu bozukluğun görülme oranı da artıyor."