Hormonları bozduğu kanıtlandı... Etkisi bilinmeden tüketilen bu besin hormonları alt üst ediyor!

Tiroidler, çok çalıştığında da az çalıştığında da hormon dengesini bozarak sağlığı zamanla bitirir. Yapılan araştırmalar, bazı besinlerin tirodlerin çalışma sistemini bozduğunu ortaya çıkardı. Hormonların bozulmasıyla ortaya çıkan sağlık sorunları ihmal edildiğinde ciddi rahatsızlıkları beraberinde getiriyor. Peki, hormonları bozan tehlikeler neler? İşte hormonları bozduğu kanıtlanan besinler...

Giriş Tarihi: 16.11.2022 12:11 Güncelleme Tarihi: 16.11.2022 12:36 PAYLAŞ ABONE OL

Vücudumuzda bulunan bütün organların sağlığımız için ayrı bir önemi vardır. Troid bezi her ne kadar küçük olsa da vücudumuzdaki birçok işlemi kontrol eder. Düzgün çalışmadığında vücudun ihtiyacından daha fazla veya az hormon üretebilir. Her iki durumda da insanlar rahatsız edici değişiklikler görebilir. Bazı etkenler yüzünden hormonlarımızın bozulmasına sebep olabilir. Peki hormonlarımızı bozan besinler nelerdir? İşte hormonlarımızı bozan tehlikeli besinler ve hormonları bozan etkenler...

STRES Stres, vücudumuzdaki endokrin sistem de dahil olmak üzere tüm sistemlerinizi etkiler. Sürekli bir gerginlik durumundaysanız, tiroidiniz düzgün çalışmayı bırakır ve çok fazla veya çok az hormon üretir.