Huzursuz bacak sendromuna dikkat!

Huzursuz Bacaklar Sendromu (HBS); özellikle akşam saatlerinde ve hareketsiz kalındığında bacakları hareket ettirme isteği ve buna eşlik eden ağrı, batma, karıncalanma ve yanma gibi belirtilerle kendini belli eden bir tablo. Ülkemizde her 100 kişiden 4'ü Huzursuz Bacaklar Sendromu tanısı alıyor. Bir başka deyişle, ülkemizde ortalama 3 milyon kişi bu sendromla mücadele ediyor. Her yaş grubunda görülmekle birlikte, yaş ilerledikçe risk artıyor. Ne yazık ki hastaların büyük çoğunluğunda ilaçlı tedaviler sonuçsuz kalıyor ve hastalar çaresizliğe sürükleniyor

BELİRTİLER NELERDİR?

*Bacaklarda yanma, batma, karıncalanma ve ağrı gibi rahatsız edici bir hissin gelişmesi

*Rahatsız edici his nedeniyle bacakları hareket ettirme isteği

*Yakınmaların akşam saatlerinde başlaması veya şiddetlenmesi. Gece yatıldığında en şiddetli halini alması

*Yanma, batma, karıncalanma ve ağrının bazen bacaklara ek olarak vücudun diğer bölgelerinde de (kollar, gövde, karın, genetik bölgeler gibi) oluşması

*Hareketsiz kalındığında sorunların daha da artması

*Hareket edildiğinde, en azından hareket sırasında şikayetlerin azalması

*Bacaklarda gelişen sorunların sabahları azalması

BÜTÜNCÜL TEDAVİNİN ÖNEMİ

Hastaların mutlaka kişiye özel analizlere dayalı olarak Hastaya özgü Bütüncül (Holistik) yaklaşımla hem fiziksel beden, hem ruhsal beden, hem de Enerjisel beden olarak Tamamlayıcı terapi Kombinasyonu ile tedavi edilmesi halinde hastaların %70'inde yüz güldürücü sonuç alınmaktadır.