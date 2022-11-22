İl Sağlık Müdürü Memişoğlu Diş Hekimliği Fakültesi'nde konuştu: "Yaptığınız işin standardının dünya çapında yüksek olduğunu gördüm1

Covid döneminde diş hekimlerinin gösterdiği çabaya vurgu yapan İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, "Minnettarlığımı ifade etmek istiyorum. 2020, 11 Mart'ta ilk çıkan Covid vakasından sonra biz filyasyon ekipleri dediğimiz insanlara tedavi ulaştıracak, onlara bir ses olacak, nefes olacak ekipler oluşturmak istedik. Tıp hekimlerimiz malum, hastanelerde tedavi süreçlerini daha çok yapıyordu. Filyasyon ekiplerini oluştururken İstanbul'da diş hekimlerini bu konuda kullanabiliriz diye bir fikir çıktı ortaya. Birçok insan karşı çıktı. Hatta dediler ki, diş hekimleri bunu kabul etmez. Çok zor zamanlardı, o zamanlar. Ben ve birkaç arkadaşım, hayır bizim diş hekimlerimiz bunu rahatlıkla yapabilir dedik. Hem bilgileri var, hem özverileri var, dedik. Onlar sayesinde 900 tane ekip kurduk. Diş hekimleri ağırlıklı olmak üzere. O diş hekimleri, Covid boyunca evlere gittiler, örnek aldılar, insanlara ümit oldular. Onlara Covid'le ilgili her türlü desteği verdiler. Belki başka bir ülkede böyle bir şey olamaz diye düşünüyordum, gerçekten olmadı ve o zamanki diş hekimleri arkadaşlara özellikle Covid mücadelesinden dolayı da minnet duyuyorum, şükran duyuyorum. Sizlerin özverili bir toplumun, özverili bir mesleğin temsilcileri olarak bunu hep hissetmenizi istiyorum. Diş tedavisi bazen korkutucu geliyor, ama milimetrik bazen milimetrikten küçük işlemlerle, iş yapıyorsunuz ve bu yaptığınız işin de ben dünya çapında standardının yüksek olduğunu gördüm. Bu sebeple tüm diş hekimlerine teşekkür ediyorum. Sağlık turizmi bu kadar önemli bir kalemse, dünyanın gelişmiş ülkelerinden insanlar tedavi olmak için ülkemize geliyorsa, bu sizlerin sayesinde" dedi. Konuşmalarının ardından fakülte öğrencileri tarafından hazırlanan derginin ilk sayısı İl Sağlık Müdürü Memişoğlu'na hediye edildi.

"DİŞ HEKİMLİĞİ YAKLAŞIK YÜZ ON DÖRT SENEDİR İCRA EDİLEN BİR MESLEK"

Prof.Dr.Yasemin Özkan, "Yirmi iki Kasım haftası tüm dünyada, "Diş Hekimleri Haftası" olarak kutlanıyor. Yirmi iki Kasım'da "Diş Hekimliği Günü" olarak kutlanıyor. Biz de bu özel günümüzde, İl Sağlık Müdürümüz Kemal Memişoğlu'nu davet ettik, diş hekimleri, öğrenci, hoca ve akademisyenlerle bir araya gelmesini istedik. Sağ olsun hocamız bizi kırmadı, geldi. Bizim için çok önemli bir gün çünkü diş hekimliği yaklaşık yüz on dört senedir icra edilen bir meslek. Dişlerin vücutla ilişkisi eski Çin tıbbına kadar uzanmakta. Çin tıbbında hangi dişin, hangi organla alakalı olduğuna dair çarklar üretilmiş ve mesela pankreasınızda herhangi bir problem varsa direkt bu üst azı dişinize ortaya çıkıyor ya da kesici dişlerde bir problem varsa mide, bağırsaklara bakmak gerekiyor gibi. Şimdi zaten son dünyada da yapılan çalışmalarda bütün nörolojik bulguların da dişlerle alakalı olduğunu, baş ağrıları, sebebi bilinmeyen ağrıların, trigemiler nevralji gibi şiddetli ağrıların dişlerle alakası olduğu artık kanıtlanmış durumda. Biz de bu bağlamda dişlerin tüm vücutla olan birliğini ilan etmeye çalışıyoruz ya da bilimsel olarak açıklamaya çalışıyoruz ve diş hekimliğini diğer branşlardan ayrı gözetmeden bütün ağız ve vücut sağlığıyla birlikte beraber olarak bir bütün içinde ele almayı düşünüyoruz ve bu konuda da çalışmalarımızı sürdürüyoruz" dedi.

DÜNYADAKİ BÜTÜN TEKNOLOJİLER TÜRKİYE'DE MARMARA ÜNİVERSİTESİ DİŞ HEKİMLİĞİ FAKÜLTESİ'NDE UYGULANIYOR

Üniversitenin faaliyetlerinden bahseden Dekan Özkan, "Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi şu anda değil Türkiye'nin, Avrupa'nın en kapsamlı fakültesi. Şu anda üç yüz otuz tane diş ünitemiz var ve burada tüm cerrahiler operasyonları, tüm ameliyatları yapıyoruz. Genel anestezi ameliyathanemiz var. Ortodontik dediğimiz, çene problemleri olan vakaları genel anestezi altında tedavi edebiliyoruz. Bilgisayar sistemleriyle, dijital sistemlerle, bununla birlikte aynı günde protezleri üretebilme kapasitesine sahibiz. Yani dünyadaki bütün teknolojiler Türkiye'de Marmara Üniversitesi Diş Hekimliği Fakültesi'nde uygulanıyor" diye konuştu.