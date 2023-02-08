İl Sağlık Müdürü Memişoğlu, İstanbul'da tedavi gören depremzedelerle ilgili konuştu

Prof. Dr. Memişoğlu, Kahramanmaraş merkezli 10 ili etkileyen 7,7 ve 7,6 büyüklüğündeki depremlerde yaralandıktan sonra İstanbul'da tedavi altına alınanların sağlık durumları ve hastanelerde yürütülen çalışmalarla ilgili açıklamalarda bulundu. Büyük bir afet yaşandığını, zor bir süreç geçirildiğini dile getiren Memişoğlu, devletin ayakta olduğunu, her türlü desteği ve organizasyonu yaptığını, milletin yardımseverliğinden de destek aldıklarını ifade etti. Memişoğlu, depremin gerçekleştiği saat 04.17'den itibaren İl Sağlık Müdürlüğü ve diğer bütün birimlerin İl Afet Merkezi'nde toplanarak koordinasyona başladıklarını, İstanbul olarak bütün kurumlarla AFAD ve Sağlık Bakanlığının koordinasyonunda bölgeye her türlü desteği vermeye çalıştıklarını söyledi.

30 TON TIBBİ MALZEME...

İlk aşamada, bölgeye giden kargo uçağıyla yaklaşık 30 ton tıbbi malzeme gönderdiklerini aktaran Memişoğlu, şu ana kadar yaklaşık 15 tır ile hem tıbbi sarf malzemesi hem ilaç hem de tedarik olacak destek malzemeleri gönderdiklerini kaydetti.

Prof. Dr. Memişoğlu, Bakanlık koordinasyonunda, AFAD'ın kendilerine verdiği bilgi doğrultusunda bölgeye giden personel ve tıbbi malzemelerden bahsederek, "İstanbul'dan yaklaşık 3 bin personelimiz şu anda bölgede. Yaklaşık 400'ü hekim personel. Hem bunların desteği hem bunların değişim süreçlerini de takip etmeye başladık. Aynı zamanda da seyyar bir hastanemiz vardı, İstanbul depremi için hazırlıklarımız aşamasında. Onu da bölgeye gönderdik. UMKE elemanlarımızın çoğu, cihazlarımız ve malzemelerimizle yaklaşık 80 üzerinde de ambulansı bölgeye göndererek oraya destek vermeye, birlikte hareket etmeye çalışıyoruz." diye konuştu. Aynı zamanda yine Bakanlık ve AFAD koordinasyonunda bölgelerden yaralıları da şehirdeki bütün hastanelere kabul ettiklerini, bütün sağlık kuruluşlarının bölgedeki insanlara hizmet vermek için seferberlik halinde hareket ettiğini vurgulayan Memişoğlu, yaralılar hakkında şu bilgileri paylaştı:

"Hastanelerimize, ayakta da dahil başvuran hasta sayısı şu ana kadar 265. Bunların 46'sını taburcu ettik, 20 hastamız yoğun bakımda yatmakta. 20 hastamızın kritik olanları var birkaç tane ama inşallah bunların da üstesinden geleceğiz. Taburcu ettiğimiz hastaların da sosyal anlamda, kalacak, destek veya ihtiyaçlarını karşılamış durumdayız. Hem Bakanlığımızın ve AFAD'ın koordinasyonunda hem de ayakta gelen hastalarla ilgili bütün çalışmaları yapmış durumdayız İstanbul'da. Yataklarımızı rezerve etmiş durumdayız. Gerektiği zaman da bunları artıracak, hem özel hem üniversite hem de kamu hastanelerimiz hazır vaziyette. Yine büyük ihtimalle gelecek hastaları da karşılamaya hazırız. Şu anda 3 bin yatağı revize ettik. Üç bin yatak revizyonu var ama bu istenildiği zaman çok daha fazla hale getirilebilir. İstanbul'da 47 bin hasta yatağımız var. Kovid'de olduğu gibi de bunun birçoğunu yaralılara gerektiği zaman tahsis edebiliriz ama sonuçta Bakanlığımızın ve AFAD'ın koordinasyonunda özellikle Adana, Mersin, Ankara, Konya gibi illerde, hastanelerde bütün yaralılara hizmet edilmekte. Sağlıkla ilgili bütün koordinasyon sağlanmakta."

YARALILARIN HASTANEYE SEVKİ KOORDİNELİ YAPILIYOR

Prof. Dr. Memişoğlu, bu tür karışık ortamlarda kötü niyetli insanların dezenformasyon amaçlı bilgi yayabildiklerine dikkati çekerek, İstanbul'daki bütün hastalara ve yakınlarına hem tedavi hem sağlık hizmeti sunulduğunu dile getirdi. İstanbul Valiliği koordinasyonunda İstanbul Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü tarafından kentte tedavi gören yaralıların yakınlarının ve hastaneden taburcu olan depremzedelerin giyim ve kalacak yer gibi ihtiyaçlarıyla ilgili yardımcı olunduğunun altını çizen Memişoğlu, onların hiçbir ihtiyaçlarının eksik bırakılmadığını, bütün sorunlarının çözüldüğünü bildirdi.

Kente gelen yaralıların hastanelere sevkinin nasıl gerçekleştiğini anlatan Memişoğlu, "Yaralının gelme aşamasında Sağlık Bakanlığı ve AFAD ekiplerimiz hasta listelerini bize gönderiyor. Biz burada hazırlık yapıyoruz. Uçaklar daha gelme aşamasındayken hangi hastaneye, hangi hastayı nasıl dağıtacağımızı planlamış oluyoruz genelde. Uçak indikten sonra da havaalanında hastaları alma aşamasında triyaj dediğimiz hangi hastaneye, hangi tür hastaların dağıtılacağını 112 ve Acil Sağlık Hizmetleri Başkanlığımız vasıtasıyla planlayarak ambulanslarımızı o hastanelere gönderiyoruz. Sonra da onları takip ediyoruz; neredeler, ne yaptılar diye. İhtiyaç gerektiği zaman da hastanelerimize hem sosyal anlamda desteği hem kalacak yerleri hem de diğer ihtiyaçları, destek anlamında, Valiliğimiz ve AFAD koordinasyonunda sağlıyoruz." değerlendirmesini yaptı. Memişoğlu, ilerleyen süreçte İstanbul'a gelecek yaralılar olup olmadığına ilişkin ilgili bakanlıkla görüşmeler yaptıklarını vurguladı.

BEBEKLERİN İHTİYAÇLARI DEVLETÇE SAĞLANIYOR

Sosyal medyada bazı hastanelere çok fazla bebek gideceği, bu nedenle bebek bezi desteği verilmesi gerektiğine dair yayılan bilgilerle ilgili değerlendirmede bulunan Memişoğlu, hastanelerde belli sayıda bebek olduğunu, Aile ve Sosyal Hizmetler İl Müdürlüğü ile bunları eşleştirdiklerini, bezleri de dahil her türlü malzemesinin devlet tarafından sağlandığını ifade etti.

Prof. Dr. Memişoğlu, enkazdan çıkarılan ancak kimliği olmadığı için yakınlarına ulaşamayıp hastanelere başvuranların bulunduğunun anımsatılması üzerine, şunları kaydetti:

"Bununla ilgili Bakanlığımız bir çalışma yapıyor. Bugün yarın bu çağrıyla ilgili hastalarımız nerede diye insanların bilgi alacağı aşamada da ne yapılacağı konusunda bir çalışma var. Aynı zamanda bizim hastanelerimizle ilgili bilgileri de arayanlara veriyoruz. Ama Bakanlığımız da bu merkezi yapıyla hangi yerde ne olacağını çok kısa zamanda insanlarına duyuracak. Şu anda SABİM'i arıyorlar ama Bakanlık bu konuda bir organizasyon yapıp ilan edecek çok kısa zamanda."