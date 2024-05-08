İmplantınız varsa mutlaka ağız duşu kullanmalısınız

Kısmi ya da tam dişsizliğin sebepleri arasında, ağız bakım alışkanlıklarının kötü olmasının da yer aldığını kaydeden Erdem, "Özellikle implant cerrahisi sonrası hastalar, 'yara bölgesine zarar verebilirim' düşüncesiyle ağız bakımı yapmayı aksatabiliyor. Bundan dolayı öncesinde uygun talimatlarla implant tedavisi görecek kişilerin bilgilendirilmesi elzemdir." ifadelerini kullandı. Hastalara implant için evde bakım eğitimi verilirken güvenli ve etkili olmak kaydıyla farklı teknikler önerilebildiğini belirten Dr. Öğr. Üyesi Musa Erdem, şunları kaydetti:

"Tek bir hijyen cihazının tüm durumlar için etkili olması söz konusu olmuyor. Hastalara hijyen protokolleri konusunda yardımcı olmak için çok çeşitli fırçalar, diş ipleri ve diğer cihazlar öneriliyor. Yapılan sık hatalardan biri de fazla ağız hijyeni cihazı kullanmaya çalışmak. Yapılan çalışmalar, çoklu cihaz kullanımının önerilmesinin cesaret ve motivasyon kırıcı olduğunu gösteriyor. Bununla birlikte, diş fırçaları ve bazı yardımcı araçlara ek olarak antimikrobiyal gargaraların kombine bir şekilde kullanımı, plak oluşumunu azaltıyor."

İMPLANT ÇEVRELERİNDE ELEKTROMEKANİK FIRÇALAR DAHA ETKİLİ"

İmplant cerrahisi sonrası, özel bir durum olmadığı sürece yumuşak naylon kıllardan oluşan fırçaların tavsiye edildiğine işaret eden Erdem, ideal fırçalamada, fırça pozisyonu 45 derecelik bir açıyla diş etine bakar şekilde olması önerisinde bulundu. Fırçanın kısa, yatay düzlemde ileri geri hareketlerini içermesi gerektiğini aktaran Erdem, araştırmalara göre, implant çevrelerinde elektromekanik fırçaların manuellere göre daha etkin bir temizlik gösterdiğinin altını çizdi.

Erdem, implant ve ilişkili protezler için diş macunu tercihinde az aşındırıcı içerikli olanların tercih edilmesi gerektiğini, özellikle leke çıkarıcı ve sigara içenler için satılan diş macunlarından kaçınılması gerektiğini tavsiyesinde bulundu. Diş ipi kullanımının tartışmalı bir konu olduğunu ve uygun kullanımlarda plak birikimini azaltmak için etkili olabileceğine değinen Erdem, el becerisi gerektiren bir kullanım şekline sahip olduğu için yanlış veya aşırı agresif diş ipi kullanımının doku travmasına ve implant çevresi yumuşak doku lezyonlarına yol açabildiği uyarısını yaptı.

Ağız duşlarının ulaşımı zor alanları temizlemek için ideal çözümler sunduğuna işaret eden Erdem, şunları kaydetti:

"Birçok bilimsel çalışma, ağız duşlarının diş iplerine kıyasla daha etkin sonuçlar ortaya koydu. Kullanımı daha kolay. Bu cihazların da dikkatli kullanımı önemli. Aşırı basınçlı kullanmak, diş etlerine zarar verebilir. Temel olarak düşük veya orta hızda ucu implant gövdesinin uzun eksenine dik olacak şekilde açılandırılarak kullanılabilir. Diş eti iltihabı gibi durumlarda cihazın içeriğine antimikrobiyal bir irrigasyon maddesi eklemek daha efektif sonuçlar doğurur."

Erdem, ağız temizliğinde diğer tekniklere ek olarak antimikrobiyal gargaralar kullanılabileceğini, ağız yıkama solüsyonlarının bir pamuklu çubukla lokal olarak uygulanabileceğini ya da günde iki kez gargara olarak kullanılabileceği bilgisini paylaştı.