İnanılmaz olay! Çenesinden 82 diş çıkarıldı

Normalde, ortalama bir yetişkinin sadece 32 dişi olduğu düşündüldüğünde yaşanan durumun sıradışılığı tüm dünyanın ilgisini çekti.

Uygun tedavi göremeyen Nitish, Bihar'daki Indira Gandhi Tıp Bilimleri Enstitüsü'ndeki doktorlara danıştı. O zamana kadar çenesi ciddi şekilde şişmişti ve her iki kulağının altındaki şişlik nedeniyle yüzü çarpıktı.

X-ışınları, ağzının dibinde oturan büyük diş birikimini ortaya çıkardı ve doktorlar, ameliyat yapılması gerektiğine karar verdi Tümörle birlikte gelişen 82 dişi çıkarmak için üç saatlik bir ameliyat yapıldı.