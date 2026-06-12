İstanbul'un göbeğinde ortaya çıktı! Uzmanlar kırmızı alarm verdi: "Üzerine sakın kolonya dökmeyin!"

EMMEK VEYA KESMEK EN BÜYÜK HATA

Halk arasında filmlerden görülerek uygulanan 'zehri ağızla emme' veya 'yara yerini bıçakla kesip kanatma' yöntemlerinin tamamen birer safsata olduğunu belirten Dr. Kapukaya, bu uygulamaların hastaya fayda yerine zarar getirdiğini belirterek şöyle dedi: "Zehir her zaman öldürmez; her yılan ısırması zehirli değildir. Yılanların bazen zehir salgılamadan ısırdığı, 'kuru ısırık' dediğimiz durumlar da vardır. Ancak bunu ilk bakışta ayırt etmek imkansız olduğu için her vakayı hayati kabul ediyor ve hastanın en yakın sağlık kuruluşuna ulaştırılmasını istiyoruz. Isırılan kişi kesinlikle sakinleştirilmelidir. Heyecan ve panik, kalp atışını hızlandırarak zehrin vücuda daha çabuk yayılmasına neden olur. Isırılan bölge (kol veya bacak) asla hareket ettirilmemeli, sabit tutulmalı ve yara yeri sabunlu suyla yıkanmalıdır. Bölgeye doğrudan buz uygulamak ya da sıkı turnike yapmak da dokuyu çürütebileceği için son derece zararlıdır."