Japon bilim insanlarından "uçan bakteri" keşfi! "Yeni salgın riski mi taşıyor?"

Japon bilim insanları, 10 bin feet irtifada havada yüzlerce bakteri ve mantar bulduklarını açıkladı. Elde edilen bu verinin, havanın da nasıl bir hastalık riskinin olabileceğine dair geniş bir bakış açısı kazandırması bekleniyor.

AA Giriş Tarihi: 10.09.2024 13:41 Güncelleme Tarihi: 10.09.2024 13:43 PAYLAŞ ABONE OL

Japonya'da bilim insanları, yaptıkları bir araştırmada 10 bin feet irtifada havada yüzlerce bakteri ve mantar bulduklarını açıkladı. Hava yoluyla bulaşan hastalıkları inceleyen bilim insanları, Japonya semalarında incelemelerde bulundu.

Araştırmada, bilim insanları, Japonya üzerinde yapılan 10 uçuşta 10 bin feette çok sayıda bakteri ve mantar tespit etti. Bilim insanları, bakteri ve mantarların yaklaşık 2 bin kilometre uçabildiklerini tahmin ederken bunların insanlarda hastalıklara neden olabileceği uyarısında bulundu.