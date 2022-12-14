Kabızlığı anında bitiriyor! Bu besini tükettiğiniz anda...

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, her yaştan insanın karşılaştığı kabızlık sorununun çözümünde etkili olacak beslenme yöntemlerini anlatarak, bol su içilmesini, zeytinyağı, yulaf, salata ve kuru erik gibi besinlerin bolca tüketilmesini tavsiye etti. Her gün tüketilebilecek kuru erik ve kayısı marmelatı tarifi de verdi.

İHA Giriş Tarihi: 14.12.2022 14:47 Güncelleme Tarihi: 14.12.2022 14:47 PAYLAŞ ABONE OL

Beslenme ve Diyet Uzmanı Çisem Gündüz, yaygın görülen kabızlığı, su tüketimi ve gün içerisinde tüketilen besinlerin tetikleyebildiğine dikkat çekerek kronikleşmiş bir kabızlık problemi için mutlaka bir doktor kontrolü gerektiğini ve bununla birlikte beslenme uzmanlarından destek almak gerektiğini söyledi. Saygın tıp yayını American Journal of Gastroenterology'de yayınlanan bir çalışmaya göre kivi, kuru erik ve psylliumun kronik kabızlık üzerinde oldukça etkili olduğunu aktaran Diyetisyen Gündüz, psylliumun halk arasında "karnıyarık otu" adıyla bilindiğini, bağırsak hareketlerini artırmada önemli bir lif kaynağı olduğunu ve direkt ya da su ile karıştırarak tariflere eklenebileceğini aktardı.

Diyetisyen Gündüz, kabızlığa karşı etkili olan beslenme prensiplerini şöyle sıraladı: "Bağırsak hareketlerini hızlandıran sabah kahvaltısı yulaf, yoğurt, kivi ve ceviz. Probiyotik özelliği ile yoğurt, bağırsak hareketleri üzerinde etkili kivi ve omega-3 kaynağı ve aynı zamanda sağlıklı yağ alternatiflerinden ceviz ile yapacağınız kahvaltı bağırsak hareketlerinizin düzenlenmesinde etkili olacaktır. Yulaf, diğer tahıllara oranla çok daha yüksek miktarda çözünür posa içerir. Yulafın içeriğindeki betaglukan, bireylerin kolesterolünün düşmesine, kan şekerinin dengelenmesine ve gastrointestinal sistemin düzenli çalışmasına yardımcı olur."