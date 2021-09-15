Kadın girişimcinin gücü! İlçenin ilk pastanesini açtılar

Vali Salih Ayhan 'ın yönlendirmesiyle ilçede kadınlar tarafından kurulan Akıncılar ve Köyleri Kadın Girişimi Üretim ve İşletme Kooperatifi, Akıncılar'a ilk pastaneyi kazandırdı.

Kooperatif Yönetim Kurulu üyesi Meziyet Çelen, birçok unlu mamulün imalatını yaptıklarını belirterek, "7 arkadaşımızla Sivas Valiliği'mizin öncülüğünde, kaymakamlığımızın destekleriyle kooperatifimizi kurduk. Hızlı bir şekilde çalışmalarımıza başladık. İlçede pastanenin eksikliğini hissediyorduk ve ilk pastaneyi kadın girişimciler olarak biz açtık.

Şu an yaptığımız imalathanede unlu mamullerimiz, pastamız, poğaçamız, böreğimiz ve daha çok sayıda ürünümüz mevcut. Ayrıca kadınlarımıza burada istihdam da sağlamış olduk. Pastanemize olan ilgi bizleri çok mutlu ediyor" dedi.