Kahvaltı Haberleri'nin sevilen yüzü Hilal Özdemir Roza'ya konuştu: Net "hayır"larınız olmalı!

ATV Kahvaltı Haberleri ile her sabah evlerimize konuk olan Hilal Özdemir, hayatını planlarken hiçbir hedefinden vazgeçmediğini ve hem annelik hem de kariyer yolculuğunu nasıl bir araya getirdiğini Roza’ya anlattı.

AYBİKE ŞAHİN Giriş Tarihi: 05.07.2021 14:24 Güncelleme Tarihi: 05.07.2021 14:36 ABONE OL PAYLAŞ

Bir kadın olarak iş yaşamında karşılaşılabilen zorlukların yanı sıra aslında anne olmanın kariyer yolculuğunda bir engel olmadığından bahseden Hilal Özdemir, tüm bu hedeflerini bizlere göstererek aslında bir kadının yaşamında her şeyi bir arada yaşayabileceği konusunda ilham oluyor. Böylece hem ikiz annesi hem de medya sektöründe başarılı bir sunucu olmanın sırlarını verdi.

ATV Kahvaltı Haberleri'nin sevilen yüzü Hilal Özdemir'in kariyer yolculuğunun nasıl ilerlediğini bize biraz anlatabilir misiniz? 2010 yılında başladı kariyer yolculuğum, hatta öncesinde 2007 senesinde de 1 sene süren bir kamera arkası maceram var ama sonrasında eğitim için Hollanda'ya gittiğim için iş yaşamına biraz ara vermek durumunda kalmıştım. Son 10 senedir bazen sahada, bazen stüdyoda olan biteni anlatmaya çalışıyorum izleyicilere. Ne iş olursa olsun severek yapınca başarılı olursunuz bu bilinen bir gerçek. Ama özellikle bizim mesleğimizde, samimiyet, sahi olabilmek seyircinin en çok önemsediği meziyet. Bir nebze bile geçiyorsa hissiyatım ekran karşısındakilere, ne mutlu bana. Kariyerinizi planlarken neleri göz önünde bulundurdunuz? Açıkçası öyle bir listem olmadı. Hep kalbimin sesini dinledim. Ayaklarımın geri geri gitmeye başladığı yerlerden vazgeçmeyi bildim. Bir kadın olarak medya sektöründe var olmak nasıl bir süreçti sizin için? Kadın olmak her sektörde bazı zorlukları beraberinde getiriyor. Bu noktada yapılan haksızlıkların üstesinden gelmek için net 'hayır' larınız olmalı. Çalışmaya umut kaybetmeden devam etmeniz lazım. Ülkemizde de dünyada olduğu gibi yöneticilerin çoğu erkek. Çalışanların cinsiyetinden ziyade 'insan' özelliklerini göz önünde bulundurduklarında, aldıkları verim de artacaktır kuşkusuz.

Başarılı bir haber sunucusu olmanızın yanı sıra aynı zamanda ikiz annesisiniz. Anne olmanın yanı sıra kariyerinizde de başarıyla ilerleyen bir kadın olmak size nasıl hissettiriyor? Dışarıdan böyle görünüyorsa ne mutlu bana. Anne olduktan sonra mesleğe geri dönmemeyi hiç düşünmedim. Bence çalışmaya alışan kadınlar anne olduktan sonra da iş hayatına devam etmeli. Bu noktada da yöneticiler annelere çalışma saatleri konusunda esnek davranmalı. Alınan verimin çalışma süresiyle doğru orantılı olmadığı göz önünde bulundurulmalı. Şu an çok mutluyum çünkü çalışma saatlerim bana bunu sağlıyor. Her sabah 10:30'da kızlarımın yanında olabiliyorum. Hem çalışıyor hem de çalışmıyor gibiyim. Hayatın getireceklerine güvenmek lazım, bazen (hatta çoğu zaman) bizden doğru yapıyor planları. İkiz annesi olmak nasıl bir his? Tarifsiz. Huzur, mutluluk, safiyet, heyecan, sonsuz şükür dolu. Allah isteyen herkese nasip etsin. Annelik ve kariyer sizin için bir arada nasıl ilerliyor? Az evvel de dediğim gibi benim için çok güzel ilerliyor. Kızlarımdan sadece uykularında 4 saatcik ayrı kalıyorum onun dışında iki kolum hep dolu :)