Kalp hastalıkları her zaman belirti vermeyebilir

Kardiyoloji Uzmanı Prof. Dr. Hakan Karpuz, "Bunlar en klasik bildiğimiz belirtiler ama en büyük problemlerimizden bir tanesi yüksek tansiyon (yüksek kan basıncı) veya yüksek kolesterol (yağların yüksekliği) gibi problemlerin hiçbir belirti vermeyebilmesi. Hipertansiyon hastalarının özellikle ilk olarak dikkat etmesi gereken şey ölçümlerini yaptırmaları. Herkes hipertansiyonda 'baş ağrım var mı?' ve 'burnum kanıyor mu?' gibi şeylere bakar ama bunların hiçbiri görülmeyebilir" diye konuştu.

"HASTALANMAYI VE BELİRTİLERİ BEKLEMEYİN"

Sadece göğüs ağrısı veya benzeri şikayetler olduğunda değil her zaman kontrol için hastaneye gidilmesi gerektiğini söyleyen Prof. Dr. Hakan Karpuz, "Amaç hastalandığınız zaman tedavi olmak değil, hastalanmadan kendimizi, sizleri korumaktır. Tabi ki kalp çarpıntısı, göğüs ağrısı gibi belirtileriniz olduğunda hastaneye gideceksiniz ancak hiçbir belirtim yok diye gitmemezlik yapmamanız gerekir. Çünkü kalple ilgili bazı şeyler çok belirti vermeyebilir o nedenle bunların tespiti için düzenli aralıklarla doktorunuzu ziyaret edin. Emin olun herhangi bir şeyiniz olmadığını gördüğümüz zaman niye geldiniz demiyor, tam aksine mutlu oluyoruz ve bu şekilde devam edin diyoruz." dedi.

"BENİM İÇİN EN ÖNEMLİ BELİRTİ, BELİRTİ OLMAYIŞIDIR"

Kalp hastalıklarının en klasik bilinen ve en sık görülen belirtisinin göğüs ağrısı, nefes darlığı, kalbin çok hızlı veya düzensiz çarpması gibi belirtiler olduğunu ifade eden Prof. Dr. Karpuz, "En büyük problemlerimizden bir tanesi yüksek tansiyon (yüksek kan basıncı) veya yüksek kolesterol (yağların yüksekliği). Bu ikisi de hiçbir belirti vermeyebilir. Dolayısıyla benim için en önemli belirti, belirti olmayışıdır. Benim herkese tavsiyem kendime ve etrafıma da uyguladığım şey şu; 20 yaşından itibaren 5 yılda bir veya sağlıklı olduğunuzu düşünseniz bile özellikle 40'lı yaşlardan sonra yılda 1 veya iki yılda 1 kez mutlaka hekiminize görünmenizde fayda var. Benim belirtim yok kalp açısından sağlıklıyım demek çok zor. Eskiden belli bir yaşın üzerinde kalp hastalıkları görülebilir diyorduk şimdi gençlerde de çok görüyoruz" dedi.

"HİPERTANSİYONDA EN ÇOK DİKKAT EDİLMESİ GEREKEN ŞEY ÖLÇÜM YAPILMASIDIR"

Hipertansiyon hastalarının ilk olarak dikkat etmesi gereken şeyin ölçümlerini yaptırması olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karpuz, "Ölçemediğiniz hiçbir şeyi yönetemezsiniz. Herkes hipertansiyonda 'baş ağrım var mı?' ve 'burnum kanıyor mu?' gibi bu tip şikayetlere bakar ama bunların hiçbiri görülmeyebilir. Dolayısıyla hipertansiyonda en çok dikkat edilmesi gereken şey ölçüm yapılmasıdır; yani bir kere önce hasta hiperanstif mi değil mi onu ortaya koymak lazım. Hasta hipertansifse gerekli tedaviyi doktor verecektir" diye konuştu.

"SİZE HERHANGİ BİR ZARAR VERMEYECEK İLAÇLARIMIZ VAR"

Prof. Dr. Karpuz, "Bunlar uzun etkili, size herhangi bir zarar vermeyecek ömrünüz boyunca rahat kullanabileceğiniz ilaçlar. Hekiminize güvenin, bilime güvenin. Çok önemli bir şey daha var. Hayatı ve etrafınızdakileri sevin. Bu sadece psikolojik olarak değil ayrıca bunun da yarattığı iyi etkiler var. Bunlar damarımızı gevşetici faktörler salgılatır" diye konuştu.

Hipertansiyon tedavisinin genellikle yüzde 90 kadar kişide ömür boyu olduğunu söyleyen Prof. Dr. Karpuz, "Kan basıncı ve kolesterol yağlarının yüksekliği konusundaki yapılan tedaviler yaşadığımız sürece devam etmektedir. Bunlar son derece güvenli ilaçlardır. Genellikle bazı kardiyolojik problemlerde, özellikle bazı kardiyovasküler hastalıklara maruz kaldığımız zaman bazı ilaçların ömür boyu kullanılması gerekiyor" dedi.