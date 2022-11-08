Kalp kapak hastalıkları neden olur?

Bazen hastalar kalp kapaklarında sorun olsa da uzun yıllar herhangi bir şikâyet olmadan yaşarlar. Eğer düzenli aralıklarla ekokardiyografi (Eko) ile kontrol edilmezler ise bu sorun fark edilmeyebilir ve ne yazık ki tedavi ve özellikle ameliyat için geç kalınmış olur. Bu nedenle, herhangi bir şikâyetiniz olmasa da düzenli aralıklarla eko ile kalp kontrollerinizi yaptırmanız gereklidir.

Bazı şikayetler, özellikle kalp kapak hastalığını düşündürmelidir. Bu şikayetler şöyle;

Herhangi bir hekim sizi muayene ederken kalbinizde "üfürüm" duyduğunu ifade ediyorsa

Göğüs ağrınız var ise

Çarpıntı ya da kalbinizin normalden hızlı attığını fark ediyorsanız veya kalbinizin düzensiz attığını fark ediyorsanız

Eskiye göre daha yorgunsanız ve halsiz hissediyorsanız

Nefes darlığınız var ise (istirahatte veya hareket ederken fark etmez)

Sırt üstü düz yatamıyorsanız, yattığınız zaman hava açlığı hissediyorsanız, gece uyurken son zamanlarda başınızın altına daha yüksek veya birden fazla yastık koyma ihtiyacı hissediyorsanız

Ayak bileklerinizde veya ayağın tamamında şişme fark ediyorsanız

Baş dönmesi, bayılacak gibi olma oluyorsa veya bayıldıysanız

Mutlaka kardiyoloji hekiminize gitmeli ve ekokardiyografi (EKO) yaptırmalısınız.

KALP KAPAK HASTALIĞININ SEBEPLERİ NELERDİR?

Doğuştan itibaren kalp kapaklarında bozukluk olabilir. Bu durumda diğer aile bireylerinin de (anne, baba ve kardeşler) eko ile tetkik edilmesi gereklidir.

Romatizmal kapak hastalığı dediğimiz durumlar diğer önemli bir sebeptir ve bu neden ülkemizde rastlanan kapak hastalıklarındaki en önemli nedendir. Çocuklukta 5 ile 15 yaş arasında geçirilmiş olan boğaz enfeksiyonu düzgün tedavi edilmemiş ise ilerideki yıllarda ciddi kapak hastalığı olarak karşımıza çıkabilir. Diğer önemli bir neden de kalp kapaklarının mikrobik yani bakteriyel enfeksiyonudur.

KALP KAPAK HASTALIĞI NASIL TEDAVİ EDİLMELİDİR?

Kapaklarda ileri derecede daralma veya yetersizlik var ise ameliyat zamanı gelmiş demektir. Son evreye gelene kadar kapak hastalıklarının hepsi kardiyolog tarafından Ekokardiyografi (Eko) yapılarak takip edilmelidir. Tüm kapak hastalıklarının ciddi duruma geldiğindeki tek tedavisi ameliyattır. Yapılacak ameliyatın kapak tamiri mi yoksa kapak değişimi mi olacağına kardiyolog ve kalp cerrahi birlikte karar vermelidir. Ameliyat zamanı geldiğinde gecikmeden operasyonu olmak çok önemlidir, aksi taktirde hayatı tehdit eden durumlar ortaya çıkar. Bunlar şu şekilde sıralanabilir: