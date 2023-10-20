Kalp krizi yaşı düştü! Gençler de risk altında

Kardiyoloji Bölümü Uzmanı Dr. Yasemin Sağlam, kalp krizindeki değişen tablonun koronavirüs pandemisinin sonuçlarından biri olduğunu belirtti. Dr. Sağlam, "Covid-19'un önceden var olan koroner arter hastalığını tetikleyebileceği veya hızlandırabileceği düşünülüyor. Çalışmalar son yıllarda kalp krizi oranının özellikle genç kadınlarda olmak üzere arttığını göstermekte. Bu artıştan hipertansiyon ve diyabet ön planda sorumlu olarak görülüyor. Menopozla birlikte kadın ve erkeklerde kalp hastalığı riski eşitlenmektedir. Ancak erken menopoza giren kadınlarda daha genç yaşlarda kalp krizi görülebilir. Öte yandan Yakın zamanda Journal of Medical Virology'de yayınlanan bir çalışma, kalp krizinin ve kalp krizine bağlı ölüm oranlarının Covid-19 pandemisi sırasında özellikle gençlerde olmak üzere tüm yaş grupları için arttığını gösteriyor. Smidt Heart Institute araştırması da kalp krizinin özellikle 25-44 yaş arasında arttığını gösteriyor" diye konuştu.

RİSK GRUBUNDA BULUNANLAR DİKKAT

Ailesinde kalp hastalığı olanlarda riskin daha fazla olduğunu kaydeden Dr. Sağlam, kalbe zarar veren kötü alışkanlıklar noktasında da uyarılarda bulunarak, "Ailesinde anne-baba gibi birinci derece akrabalarında kalp krizi geçirenlerde risk daha fazla. Babası 55, annesi 65 yaşından önce kalp krizi geçirmişse bunun riski daha da fazladır. Birçok genetik faktör burada rol oynamaktadır. Genç hastalarda ise, anne-baba genetik faktörü yanında sigara içmek kalp krizi geçirme riskini daha da artırmaktadır. Aile öyküsü olan bireylerde 35-40'lı yaşlardan sonra mutlaka düzenli kardiyoloji kontrolleri ile koroner kalp hastalığının tanı ve tedavisi, risk faktörlerinin tedavisi ve özellikle sigarayı bırakmak gibi yaşam tarzı değişiklikleri ile kalp krizini riskinin azaltılması önerilmektedir" diye konuştu.