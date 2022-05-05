Kalp krizinden korunmanın yolları nelerdir? Nelere dikkat edilmeli?

Kalp hastalıklarının kalp krizi risklerini azaltmak için alabilecekleri en iyi önlem, direkt olarak kalbe zararlı gelen yiyecekleri vücuda almamalarıdır. Sağlıklı ve düzgün bir beslenmeyle hem riskleri azaltabilir hem de kalp sağlığınızı yıllar boyunca iyi bir şekilde koruyabilirsiniz. Ölçülü bir şekilde yemek yemek ilk başta alınabilecek önlemlerden biridir. Katı yağlar, özellikle kızartma yağları direkt olarak kalbi olumsuz etkiler. Bu yağlar yerine sıvı yağların alınması damar tıkanıklığına karşı daha doğru bir hareket olacaktır.

SPOR

Genetik, yaş ve cinsiyet gibi faktörler de kalp krizini etkilemektedir. Düzenli spor yapmak, hareketli bir hayata sahip olmak bu nedenle çok önemli… Spor yapan bir bedenin yaşlanması oldukça yavaşlar ve hücre yenilenmesi daha rahat olur. Hareketli olmak, direkt olarak genetik özelliklerimizle barışık olmamızı sağlar. Tüm sağlık sorunlarının temelinde genellikle düzensiz bir beslenme alışkanlığı ve egzersizin olmadığı bir yaşam tarzı vardır.

SAĞLIKLI YAŞAM

Sigara, alkol gibi zararlı alışkanlıklar da yine kalp krizi riskini artırmaktadır. Bu tür alışkanlıklar ve hareketsiz yaşam direkt olarak kalbin çalışma hızını azaltır. Özellikle kadınların menopoz öncesinde sigarayı bırakmasının kalp krizi riskini azalttığı çalışmalarda belirtilmiştir.