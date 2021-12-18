Kalp ve damar hastalıkları için risk faktörü oluşturuyor

Yıldız, kolesterolün farklı türleri olduğunu en önemlilerinin kötü kolesterol olarak adlandırılan LDL ve iyi kolesterol olarak nitelenen HDL olduğuna dikkati çekti.

Kolesterolün en önemli enerji kaynaklarından biri olduğunu belirten Yıldız, hücre zarının yapımında, hormonların yapısında ve vücudun birçok noktasında kolesterolün faydaları bulunduğunu dile getirdi.

LDL kolesterolün yükselmesiyle damarların tıkanmaya başladığını anlatan Yıldız, şunları kaydetti:

"LDL ve HDL damar yapısında mücadele ediyor. Eğer LDL üstün gelirse kötü kolesterol kazanıyor ve damar tıkandığı için kalp krizine neden oluyor. İyi ve kötünün mücadelesi sadece kalp damarlarında olmuyor. Eğer bu durum boyun damarlarınızda olursa felç ile karşılaşabiliyorsunuz. Eğer beyin damarlarınızda olursa demans ve alzaymır gibi birtakım hastalıklara neden oluyor. Ayak damarlarında birikirse tıkanmalara neden oluyor. Aort damarlarında birikirse aortların genişlemesine neden oluyor. Sadece kalp damarlarını değil, vücudun birçok organını etkileyebiliyor."

Yıldız, kalp ve damar hastalıklarına bağlı ölen kişilerde en yüksek risk faktörü sigara olduğunu vurguladı.