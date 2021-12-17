Kan testi ile akciğer kanseri teşhisi

Dünyada her yıl yaklaşık 20 milyon kişinin yakalandığı akciğer kanserinin ülkemizde de en önemli sağlık problemlerinden birisi olduğunu söyleyen Prof. Dr. Coşkun, "Sigara içenlerde bu risk 30 kata kadar artmakta. Her ne kadar tedavi alanında gerek akıllı ilaçlar gerekse immunoterapi ile büyük ilerlemeler sağlanmış olsa da birçok hastayı bu hastalıktan kaybetmekteyiz. Bu nedenle sigara ile mücadelenin yanında en önemli hedeflerden birisi de erken teşhis" ifadelerini kullandı.

KANDA PCR METODU İLE SAPTANIYOR

Bu konuda Remco de Kock isimli araştırmacının geliştirmiş olduğu kan testinin başarılı sonuçlarını 4 gün önce açıkladığını bildiren Prof. Dr. Coşkun, "Bu teste göre akciğer kanserinden şüphelenilen bireylerde alınan kan testinde akciğer kanserine yönelik belirteçler kanda PCR metodu ile saptanıyor. Yaptıkları çalışmada akciğer kanseri riski olan binden fazla hasta test edilmiş. Bir çeşit Likit biyopsi olan bu yöntemle hastaların kanında saptanan tümör DNA'ları aracılığı ile akciğer kanserinin erken dönemde teşhisinin mümkün olduğunu bildirdiler" açıklamasında bulundu.

Prof. Dr. Coşkun, dünya genelinde sigara içen kişi sayısının 1,3 milyar civarında olduğunu vurgulayarak şunları kaydetti:

"Yukarıdaki araştırmacıların geliştirdiği yöntem umut vadediyor. Bu veya buna benzer testlerin daha kapsamlı araştırılması ve geliştirilmesi sonucunda özellikle sigara kullanımı önleyemediğimiz risk altındaki birçok bireyde buna benzer pratik yöntemlerle akciğer kanserinin erken teşhisi yakın gelecekte mümkün olabilir."