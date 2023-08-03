Kanser hücrelerini öldürüyor! Bir kez tüketince bile hücre hasarını önlüyor

Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek birçok besin bulunmaktadır. Kanser riskini azaltmak için genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme önemlidir. İşte kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı besinler:

SEBZE VE MEYVE BOL TÜKETİLMELİ

Renkli sebzeler ve meyveler genellikle yüksek miktarda antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve lif içerir. Brokoli, lahana, turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç, domates gibi besinler kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.