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Kanser hücrelerini öldürüyor! Bir kez tüketince bile hücre hasarını önlüyor

Sağlıklı bir beslenme ve düzenli egzersizle korkulan birçok hastalık önlenebiliyor. Uzmanlar, kanseri önlemede en etkili besinleri açıkladı. Buna göre bazı besinler, vücutta sessizce bekleyen kanser hücrelerinin ortaya çıkmasını engelliyor. Hücre hasarını önleyerek aynı zamanda yaşlanmayı durduruyor. Peki, kanseri önleyen besinler hangileri? İşte kanser hücrelerini önleyen besinler...

Giriş Tarihi: 03.08.2023 14:57 Güncelleme Tarihi: 03.08.2023 15:04
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Kanser hücrelerini öldürüyor! Bir kez tüketince bile hücre hasarını önlüyor

Kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek birçok besin bulunmaktadır. Kanser riskini azaltmak için genel olarak sağlıklı bir yaşam tarzı ve dengeli beslenme önemlidir. İşte kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilecek bazı besinler:

SEBZE VE MEYVE BOL TÜKETİLMELİ

Renkli sebzeler ve meyveler genellikle yüksek miktarda antioksidanlar, vitaminler, mineraller ve lif içerir. Brokoli, lahana, turunçgiller, koyu yeşil yapraklı sebzeler, havuç, domates gibi besinler kanser riskini azaltmaya yardımcı olabilir.

BALIK TÜKETİMİ KANSER RİSKİNİ AZALTIYOR

Omega-3 yağ asitleri bakımından zengin olan yağlı balıklar, kanser riskini azaltıcı etkilere sahip olabilir. Somon, uskumru ve sardalya gibi balıklar tercih edilebilir.

KURUBAKLAGİLLER:

Fasulye, mercimek, nohut gibi kurubaklagiller yüksek lif içerir ve sindirim sağlığını destekleyebilir.

TAM TAHILLAR:

Kepekli ekmek, esmer pirinç, yulaf gibi tam tahıllı besinler yüksek lif içeriğiyle bağırsak sağlığını destekleyebilir.

YEŞİL ÇAY:

Yeşil çay, antioksidanlar bakımından zengindir ve kanser riskini azaltıcı etkilere sahip olabileceği düşünülmektedir.

SARIMSAK VE SOĞAN:

Sarımsak ve soğan, sülfür bileşikleri içerir ve bu bileşiklerin bazı kanser türlerini önlemede etkili olabileceği düşünülmektedir.

NAR VE NAR SUYU:

Nar ve nar suyu, antioksidanlar bakımından zengindir ve kanser riskini azaltıcı etkilere sahip olabilir.

ZEYTİNYAĞI:

Zeytinyağı, sağlıklı yağlar açısından zengindir ve anti-inflamatuar etkilere sahip olabilir.

KURUYEMİŞLER:

Ceviz, badem, chia tohumu gibi tohumlar yararlı yağlar, lif ve antioksidanlar içerir.

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