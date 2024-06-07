Kanser vakalarının %30'u bu hatadan kaynaklanıyor

Sigara ve diğer tütün ürünlerinin vücuttaki tüm organlara zarar verdiğini aktaran Kardiyoloji Bölümü'nden Prof. Dr. Yüksel Doğan, ABD'de her yıl 480 bin kişinin sigara nedeniyle öldüğünü ve içenlerin içmeyenlere göre ortalama 6 yıl daha az yaşadığını belirtti. Prof. Dr. Doğan, ölüm oranlarında tek suçlunun sigara olmadığını diğer tütün ürünleri; puro, cigarillos, nargile, dumansız tütün, toz tütün ve e-sigaranın da büyük rol oynadığını söyledi.

Tütün dumanındaki çok sayıdaki kimyasal kanserojenin kanser ölümlerinin en az yüzde 30'unu oluşturduğunu aktaran Prof. Dr. Doğan, açıklamalarında şunları kaydetti;

"Kanserden ölüm oranları sigara içenler arasında sigara içmeyenlere göre iki kat daha yüksek, aşırı sigara içenlerin kanserden ölüm riski içmeyenlere göre dört kat daha fazla. Sigara içmek akciğer kanseri riskini 5 ila 10 kat artırır ve yoğun sigara içenlerde risk daha yüksektir. Sigara içmek aynı zamanda ağız, yutak, gırtlak, yemek borusu, mide, pankreas, rahim ağzı, böbrek ve mesane kanserlerinin yanı sıra akut miyeloid kanserlerini tetikler. Sigara içmek kanserle ilişkilendirilen tek tütün kullanım şekli değildir. Dumansız tütün, yutak, yemek borusu, mide ve akciğer kanserinin yanı sıra kolorektal kanserle ilişkilendirilir. Sigara ve tütün ürünleri, kronik bronşit, amfizem ve astıma neden olur ya da semptomlarını şiddetlendirir. Sigara içmek, kronik obstrüktif akciğer hastalığı (KOAH) için en önemli risk faktörüdür. KOAH bir kez geliştikten sonra geri döndürülemez, akciğer hasarı zamanla onarılamaz."

HAMİLELERDE DÜŞÜK RİSKİNİ ARTIRIRKEN, KALP KRİZİNİ TETİKLİYOR

Sigara içmenin felç, kalp krizi, damar hastalıkları ve anevrizma dahil olmak üzere kalp hastalığı riskini de önemli ölçüde artırdığını belirten Prof. Dr. Doğan, sözlerini şöyle sürdürdü; "Sigaraya bağlı ölümlerin yüzde 40'ından kardiyovasküler hastalıklar sorumludur. Sigara içmek, kalp krizinin önde gelen nedeni olan koroner kalp hastalığına neden olur. Aynı zamanda romatoid artrit, inflamasyon, bozulmuş bağışıklık fonksiyonu ve Tip-2 diyabet gelişimi gibi diğer birçok önemli sağlık durumuyla da bağlantılıdır."

Gebe kadınlar arasında sigara içiminin yüzde 13 ila 18 oranında olduğunu belirten Prof. Dr. Doğan, hamilelik esnasında sigara içmenin düşük doğum, erken doğum, plasenta sorunları, ölü doğum riskinde de artırdığınında altını çizdi. Prof. Dr. Doğan, son 40 yılda sigara kullanımı önemli ölçüde azaldığını ancak diğer tütün ürün kullanımının gençler arasında arttığını da aktardı.