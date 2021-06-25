Kanseri yendi doktor oldu! “Hastalarıma ben de bu yoldan geçtim bak hepsi geçecek diyorum!”

12 yaşındayken futbol oynadığı sırada burnuna gelen top nedeniyle hastaneye kaldırılan ve buradaki kontrollerde kanser teşhisi konulan Doktor Kerem Çolakoğlu hayat hikayesiyle herkese örnek oldu. Uzun bir süre kanser tedavisi gören ve bu süreçte yaşadıkları sebebiyle doktorluk mesleğini seçen Kerem Çolakoğlu, “Hastalarımla empati kuruyorum. Gözlerindeki endişeyi ve korkuyu anladığımda, ‘Ben de bu yoldan geçtim, bak hepsi geçecek!’ diyorum” dedi. İşte kaderim mesleğimi seçmemde etkili oldu diyen Kerem Çolakoğlu’nun başarı hikayesi…

KISMET ZEYNEP AKBAŞ Giriş Tarihi: 25.06.2021 10:18 Güncelleme Tarihi: 25.06.2021 14:26 ABONE OL PAYLAŞ

Kanser olması nedeniyle çocukluğu hastanelerde geçen Kerem Çolakoğlu, yıllar sonra bu kez kendi isteğiyle hastanelere doktor olarak döndü. Doktor Kerem Çolakoğlu, "Kanser teşhisi konulduğunda 12 yaşındaydım. Futbol oynamayı çok seviyordum ve aslında o dönemlerde hayalim futbolcu olmaktı. Antremanlar sırasında bir gün burnuma gelen top hayatımı değiştirdi. Burnumun kırıldığını düşündük ancak yapılan kontroller sonrasında kırık olmadığı ortaya çıktı. Neredeyse bir ay boyunca devam eden bir burun tıkanıklığı yaşadım. Yapılan testler, kontroller ve çekilen tomografi sonucunda erken teşhis konulmuş oldu. Bir top çarpması aslında erken teşhisle şansımın iyi gitmesini sağladı diyebilirim. Belki de o top gelmese hiç haberimiz olmayacaktı…" dedi.

DOKTOR GÖZÜYLE ÇOCUKLUĞUMA BAKTIĞIMDA… Doktor Kerem Çolakoğlu, kanser teşhisinin tesadüfen ortaya çıktığını ancak çocukluk döneminde aslında birçok belirtinin olduğunu ve bu belirtileri doktor olduktan sonra geriye dönüp baktığında anladığını belirtti. Doktor Kerem Çolakoğlu, "Öncesinde hiçbir belirtim yoktu ancak doktor olduktan sonra anladım ki aslında belirtiler varmış. İşi öğrendikten sonra geriye dönüp baktım ki aslında ben sınıfın en küçük çocuğuyum. Çok zayıftım ve bağışıklığım zayıf olduğu için sık sık hastalanırdım. Çok fazla futbolla ilgilendiğim için ailem zayıf olmamı buna bağlardı. Şu an bir doktor gözüyle çocukluğuma baktığımda anlıyorum ki aslında kanser geliyorum demiş. Kanser geçtikten sonra boyum uzadı ve kilom arttı ve büyüme eğrisinde o zaman yaşıtlarımı yakalamaya başladım. " diye konuştu.

BİR GÜNDE TEDAVİ OLACAĞIMI SANDIM Kanser olduğunu nasıl öğrendiğini anlatan Doktor Kerem Çolakoğlu, şöyle konuştu; "Bana ilk etapta yalnızca geniz eti gibi bir şey olduğu ve ameliyat olunca geçeceğini söylemişlerdi. Bu yüzden başlarda anlamamıştım. Ancak eve geldiğimde ailem bana bakıp ağlardı. Bilinçli bir çocuk olmama rağmen olan biteni anlamıyordum. Hastaneye gittik, ameliyat oldum ve çıktım. 15 gün sonra tekrar kontrole geldik ve patoloji sonuçları çıkmıştı. O an babamın ağladığını gördüm. Oradan onkolojiye gönderdiler ama ben hala bir günde tedavi olacağımı ve bitip gideceğini sanıyordum. Onkolojiye gittiğimizde hemşirelere 'Benim ilacım varmış, hemen alıp gideceğim' dedim. Durumun ciddiyetini o akşam anladım. Akşam oldu ve ben hala ordaydım. Sonra bir gün daha bir gün daha derken tam sekiz ay geçti."

HER SABAH YASTIKTA DÖKÜLMÜŞ SAÇLARIMI BULUYORDUM "Kemoterapi aldığım dönemde saçlarım döküldü. Etraftaki herkesin saçları döküldüğü için bu durumu normal karşıladım ve çocuk olmama rağmen etkilenmedim. Her sabah uyandığımda yastıkta dökülmüş saçlarımı buluyordum. Tamamen döküleceğini anladığım için saçlarımın kesilmesini istedim. Babam her zaman gittiğimiz berberi hastaneye çağırdı ve direkt saçlarımı kestirdi. Beni en çok zorlayan kemoterapi ve ilaçların yan etkisiyle oluşan ağız yaralarıydı. Hiçbir şey yiyemiyor ve içemiyordum." dedi. O DÖNEMDE BENİ TEDAVİ EDEN HOCALARIM ŞİMDİ MESLEKTAŞIM "Doktor odaya girdiğinde özellikle babam inanılmaz bir saygı gösterirdi. Her iyileşmemde herkes doktora karşı büyük bir sevgi duyuyordu. Tedavi gördüğüm sırada babam başta olmak üzere hasta yakınlarının doktorlara olan tavırları sebebiyle aydınlandım diyebilirim. Birilerinden tebessüm ve dua almak beni çok etkiledi. Bu nedenle doktor olmayı seçtim. Beni tedavi eden hocalarımla hala görüşüyorum. O dönemde hastalığım sebebiyle kurduğum iletişimi şimdi mesleki anlamda da fikir alışverişi yapmak için kullanıyorum."

KANSER BANA HASTALARLA EMPATİ KURMAYI ÖĞRETTİ "Çocukken hastaydım yıllar geçti doktor pozisyonuna geçtim. O yıllarda geçirdiğim kanser bana hastalarla empati kurabilmeyi öğretti." Diyen Doktor Kerem Çolakoğlu, şöyle devam etti; "Hastalarla kurduğum iletişim çok güçlü olduğu için sık sık olumlu geri dönüş alırım. " HASTA ÇOCUKLAR MASKENİN DEĞERİNİ ÇOK İYİ BİLİR Maskeyi çocukken hastalığımdan dolayı kendimi korumak için taktım sonra koronavirüs sürecinde tekrar takmaya başladım. Koronavirüs geçirmeme ve aşı olmama rağmen şu an hem kendimi hem hastalarımı korumak için maske takmaya devam ediyorum. Ben maskenin kıymetini zaten çocuk yaşta öğrenmiştim. Eskiden maske takıldığında maske takan kişilere karşı 'Hastalığını bana bulaştırabilir bu yüzden uzak durmalıyım' gibi bir algı vardı. Şimdi herkes maske takıyor ve maske takmanın zorluklarına karşı farkındalık oluştu. İnsanlarda maske konusunda bilinç uyandı. Yalnızca hastalıklardan ve mikroplardan kendisini korumak için maske taktığını, maske takan kişinin herhangi bir mikrobun bağışıklık sisteminin çökmesine yol açabileceği için kendisini koruduğunu, yeni hastalıkları engellemek için taktığını, sıradan bir gribin normal kişilerde bir şey yapmazken kanserli bir çocukta ciddi sonuçlar doğurabileceğini için maske takıyorduk. Aslında şimdi de kendimizi korumak için takıyoruz. Aradaki fark eskiden hastaların yakından tanıdığı maskeyi şimdi tüm dünya takıyor. Hasta çocuklar maskenin değerini çok iyi bilir ama koronavirüs sürecinde bir bez parçasının ne kadar değerli olduğunu ve hayati önem taşıdığını tüm dünya öğrenmiş oldu.

DÜN AYNI MASADA GÜLDÜĞÜNÜZ KİŞİ SABAH HAYATTA OLMAYABİLİYOR Doktor Kerem Çolakoğlu, çocukken kanser tedavisi gördüğü sırada tıpkı kendisi gibi kanser tedavisi gören birçok arkadaşının vefat ettiğini bu nedenle her gün ölümü düşündüğünü şu sözlerle anlattı; "Hastanede kurduğum arkadaşlıklar benim için kader arkadaşlığıydı. Hala görüştüğüm ve zaman zaman bana hastalık süreciyle ilgili akıllarındaki soruları danışan arkadaşlarım var. Ben 8 ay kemoterapi alarak hastalığı yendim ve daha sonra hiç tekrarlamadı. Ancak o dönemde hastanedeki yakın arkadaşlarımdan biri yendikten beş yıl sonra tekrar aynı hastalığa yakalandı. Hastanede çok küçük yaşta olup kanserden dolayı vefat eden çocuklar da vardı. Her gün tedavi görüyordum. Aynı hastanede tedavi görüp daha dün aynı şeye güldüğünüz kişi bir gün sonra olmayabiliyor. Bu nedenle her gün ölümü düşünüyordum. Ölümle burun buruna kalıp geri döndüm diyebilirim." ÇOK DİKKAT ETMEME RAĞMEN KORONAVİRÜSE YAKALANDIM Doktor Kerem Çolakoğlu, "Koronavirüs sürecinde hastalığa yakalanmamak için çok çaba sarfettim. Herkes bir maske takarken ben üç maske takıyordum. Bağışıklık güçlendirici tedaviler alıyordum. Koruyucu ekipmanlarımı full takıyordum. Covid-19 polikliniğinde çalışırken koronavirüse yakalandım. Hastalığı zor geçirdiğim ancak kan değerlerim ve akciğerlerimde sorun yoktu ve daha sonrasında antikorum oluştu." dedi "Şu anda aslında çocukken tedavi gördüğüm Çapa onkolojinin doktoru olmayı isterim. Bu durum bana yaşadığım hiçbir olumsuzluğu hatırlatmaz aksine benimle aynı süreci yaşayan çocuklara bizzat destek olmanın mutluluğunu yaşarım. 'Ben de bu yollardan geçtim. Neler düşündüğünü biliyorum. Bak böyle geçecek" deyip tek tek oradaki fotoğraflarımı göstermek isterdim."

HASTA PSİKOLOJİSİNİ DÜŞÜNÜYORUM ÇÜNKÜ BEN DE YAŞADIM "Her zaman hasta odaklı bir doktorum. Hastalarla empati kurabiliyorum ve bu empati yeteneğim yaşadığım süreç sonucu oluştuğu için birebir anlayabiliyorum. Bu nedenle hastalarımın çoğu genellikle teşekkürünü iletir. Hiçbir hastayı geri çevirmiyorum o anki psikolojisini anladığım için tedavisine ek olarak onu psikolojik olarak rahatlatabilecek öneriler buluyorum." Diyen Doktor Çolakoğlu, hastalarıyla iletişimini şöyle anlattı; "Örneğin gelen hasta kendisini serumla iyileşeceğine şartlamış olarak geliyor. O an psikolojik olarak çok kötüyse ve iyi olacağını biliyorsam ona zararsız olabilecek sıvı desteğini sağlıyorum. Çünkü biliyorum ki o hasta buna şartlanmış ve kendisini rahat hissedecek. Bu nedenle sosyal medyadan bile beni bulup teşekkür eden, yakınlarına ismimi verip bana yönlendiren çok hasta var. Çok iyi bir doktorum gibi bir iddiam yok ancak bildiğimi doğru uygularım. Bilmediğim her şeyi danışır ve uzmanına sorarım. Hiçbir şey yapamazsam hastayı o an nasıl ikna edeceğimi düşünürüm."