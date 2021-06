Kanseri yendi doktor oldu! “Hastalarıma ben de bu yoldan geçtim bak hepsi geçecek diyorum!”

"Kemoterapi aldığım dönemde saçlarım döküldü. Etraftaki herkesin saçları döküldüğü için bu durumu normal karşıladım ve çocuk olmama rağmen etkilenmedim. Her sabah uyandığımda yastıkta dökülmüş saçlarımı buluyordum. Tamamen döküleceğini anladığım için saçlarımın kesilmesini istedim. Babam her zaman gittiğimiz berberi hastaneye çağırdı ve direkt saçlarımı kestirdi. Beni en çok zorlayan kemoterapi ve ilaçların yan etkisiyle oluşan ağız yaralarıydı. Hiçbir şey yiyemiyor ve içemiyordum." dedi.

Doktor Kerem Çolakoğlu, çocukken kanser tedavisi gördüğü sırada tıpkı kendisi gibi kanser tedavisi gören birçok arkadaşının vefat ettiğini bu nedenle her gün ölümü düşündüğünü şu sözlerle anlattı; "Hastanede kurduğum arkadaşlıklar benim için kader arkadaşlığıydı. Hala görüştüğüm ve zaman zaman bana hastalık süreciyle ilgili akıllarındaki soruları danışan arkadaşlarım var. Ben 8 ay kemoterapi alarak hastalığı yendim ve daha sonra hiç tekrarlamadı. Ancak o dönemde hastanedeki yakın arkadaşlarımdan biri yendikten beş yıl sonra tekrar aynı hastalığa yakalandı. Hastanede çok küçük yaşta olup kanserden dolayı vefat eden çocuklar da vardı. Her gün tedavi görüyordum. Aynı hastanede tedavi görüp daha dün aynı şeye güldüğünüz kişi bir gün sonra olmayabiliyor. Bu nedenle her gün ölümü düşünüyordum. Ölümle burun buruna kalıp geri döndüm diyebilirim."

HASTA PSİKOLOJİSİNİ DÜŞÜNÜYORUM ÇÜNKÜ BEN DE YAŞADIM

"Her zaman hasta odaklı bir doktorum. Hastalarla empati kurabiliyorum ve bu empati yeteneğim yaşadığım süreç sonucu oluştuğu için birebir anlayabiliyorum. Bu nedenle hastalarımın çoğu genellikle teşekkürünü iletir. Hiçbir hastayı geri çevirmiyorum o anki psikolojisini anladığım için tedavisine ek olarak onu psikolojik olarak rahatlatabilecek öneriler buluyorum." Diyen Doktor Çolakoğlu, hastalarıyla iletişimini şöyle anlattı; "Örneğin gelen hasta kendisini serumla iyileşeceğine şartlamış olarak geliyor. O an psikolojik olarak çok kötüyse ve iyi olacağını biliyorsam ona zararsız olabilecek sıvı desteğini sağlıyorum. Çünkü biliyorum ki o hasta buna şartlanmış ve kendisini rahat hissedecek. Bu nedenle sosyal medyadan bile beni bulup teşekkür eden, yakınlarına ismimi verip bana yönlendiren çok hasta var. Çok iyi bir doktorum gibi bir iddiam yok ancak bildiğimi doğru uygularım. Bilmediğim her şeyi danışır ve uzmanına sorarım. Hiçbir şey yapamazsam hastayı o an nasıl ikna edeceğimi düşünürüm."