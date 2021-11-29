Kanseri yendi, yazdığı kitapla hastalara umut oldu

Babasını Kasım 2019'da KOAH hastalığı nedeniyle kaybettikten sonra rutin kontrol için hastaneye gittiğini, hiç belirti vermeyen yumurtalık kanserinin 3. evresinde olduğunu öğrendiğini ifade eden Atmaca, operasyonla yumurtalıkları, rahmi ve kalın bağırsağının bir bölümünün alındığını aktardı.

Bu süreçte 6 ay kemoterapi tedavisi gördüğünü dile getiren Atmaca, şöyle konuştu:

"Üç büyük ameliyat sonrasında tedavim bitti çok şükür. Ailemin desteği de o günlerde büyüktü. Annem de meme kanserini yenmişti. Annem kanser tedavisi görürken yaşadıklarımızı kaleme almak istiyordum ama fırsat olmamıştı. Sonra kansere ben de yakalanınca artık bir şeyler yazma ihtiyacı hissettim.

O kadar çok doluydum ki sanki yazmazsam bu durum hiç geçmeyecek gibi hissettim. Tedavim boyunca kitaplara sığındım. İnanılmaz ağrı sızı olunca insan kendini başka bir dünyaya aktarmak istiyor. Bu da kitap sayesinde oldu ve birçok kitap okudum tedavim esnasında. Hastalık sürecinde online olarak editörlük eğitimi aldım ve sonrasında da yazdım."