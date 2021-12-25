Kar mutluluk hormonu salgılatıyor

Her yeri kaplayan bembeyaz bir kar manzarası ile uyanmak hepimizi heyecanlandırıyor. Çünkü kar mutluluk hormonu salgılamamıza sebep oluyor. Çocukların psikolojisi üzerinde ise sayısız faydası bulunuyor. Kar ve çocuk ilişkisini uzmanıyla konuştuk.

PINAR YILDIZ YÜKSEL ABONE OL PAYLAŞ Giriş Tarihi: 25.12.2021 09:59

Türkiye'nin dört bir yanı beyaza büründü. İstanbul'da da ara ara kar yağsa da o beyaz örtü henüz oluşmadı. Belki siz bu yazıyı okuduğunuzda kara karşı sıcak kahvenizi de yudumluyor olabilirsiniz. Karı en çok çocuklar dört gözle bekler. Çoğumuzla o beyaz görüntüde huzur buluruz. Hiç düşündünüz mü, kar hem çocukları hem de yetişkinleri neden bu kadar sevindiriyor diye... Çünkü kar mutluluk hormonu salgılatıyormuş ve beyaz renk insandaki umut duygusunu tetikliyormuş. Sahi, 2022'ye girerken en çok ihtiyacımız olan da umut ve mutluluk değil mi? O halde yeni yıla bembeyaz bir görüntü ile girip karın usul usul yağışını seyredeceğimiz günler yakın...

Ben de bu hafta Uzman Psikolog ve Aile Terapisti Tuğba Yağan ile çocuklar üzerinde karın etkisini konuştum. Bence dikkatlice okuyun ve çocuklarınızla birlikte karın tadını çıkarmaktan geri kalmayın. - Kar yağınca çocukların hemen mutlu olduklarını görüyoruz. Kar psikolojiyi nasıl etkiliyor?

- Kar yağışı yıl içinde çok nadir yaşanan bir doğa olayı olduğu için, kar yağdığında çocukların görsel algılarında bir değişim yaşanır. Bu da onlarda mutluluk hormonu salgılanmasını sağlar. Karın yağışı bir hareketliliğe sebep verdiği için, hareketin olduğu yerde de çocuklar mutlu olur. Çocukların ev ve okullarında alışık oldukları görüntünün dışında bir manzarayla karşılaşması onları heyecanlandırır.

- Kar yağarken çocuklarımız hemen dışarı çıkmak istiyor. Çoğu aile çocuklar üşür, hasta olur diye korkuyor ve onları engelliyor. Çocukların karla oynama isteklerine nasıl cevap verelim?

- Bir çocuk için kar yağışı mutluluk sebebi olduğu için, karla oynaması ve karın ondaki hareketlilik isteğini engellemeyin, Çocukların yaşayabileceği bu küçük güzellikleri kaçırmaması için tedbirleri alarak destek verin ve hatta yoğun kar yağışı işe gidişe engel ise, bunu avantaja çevirip aile olarak birbirinize daha fazla zaman ayırabileceğiniz koşullara dönüştürün, hep beraber tadını çıkarın.





KENDİ ÇOCUKLUĞUNUZU HATIRLAYIN

- Kar topu oynamak, kardan adam yapmak gibi beyaz aktiviteler çocukların dünyasında nasıl ne ifade ediyor, onlar neler hissediyor?

- Kar yağışı zaten bir çocuk için kartopu oyunudur. O günlerde neşeli çocuk istiyorsanız, kardan adam yapan ve kartopu oynayan çocuk size yeterli olacaktır. Bunu yaşamak stres ve kaygılarını da engeller. Onun neşesini paylaştığınızda, o da kendi duygularına eşlik eden bir ebeveynle tanışmış olur. Bu hem aranızdaki iletişimi güçlendirir hem de çocuğunuzun zihnindeki resimlere iç ısıtan hatıralar yerleştirmiş olursunuz. Kendi çocukluğunuzda kardan adam yaptığınız anılarınızı bir düşünün, eminim size tebessüm ettiren anılardır onlar. Bu şekilde de çocuğunuzun duygusal kapasitesine de destek vermiş olursunuz. Diğer yandan da TV'den tabletten uzaklaşıp enerjilerini sağlıklı bir şekilde tüketmenin başka yolları olduğunu de deneyimlemiş olurlar.