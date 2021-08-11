Karaciğer naklinde yeni teknik umut oldu

Ankara Üniversitesi Tıp Fakültesi Çocuk Hastanesinden Prof. Dr. Deniz Balcı ve ekibinin geliştirdiği iki aşamalı ameliyat tekniği, ağır karaciğer yetmezliği olan hastaları hayata bağlıyor. Prof. Dr. Deniz Balcı, Prof. Dr. Meltem Koloğlu, Prof. Dr. Kaan Karayalçın, Dr. Onur Kırımkar ve Anestezi Prof. Dr. Özlem Can tarafından gerçekleştirilen ameliyat ile şimdiye kadar 8 çocuk sağlığına kavuştu. Bu teknikte normalde karnın ortasındaki küçük boşluğa nakledilmesi gereken karaciğer, ters çevrilerek karnın sağ tarafına naklediliyor. Böylece normalin 2-2,5 katı büyüklüğünde bir karaciğer nakli yapılarak, hastanın daha hızlı iyileşmesi sağlanıyor.

EBUBEKİR SAĞLIĞINA KAVUŞTU

8 hasta arasında bulunan Nevşehir'de yaşayan Şerife Aydoğan'ın (26) oğlu Ebubekir Aydoğan'a (1,5) 1 yıl önce 'doğumsal sarılık' teşhisi konuldu. Ebubekir'e, Prof. Dr. Deniz Balcı ve ekibi tarafından yengesi Nuray Aydoğan'ın (40) karaciğeri bu teknikle nakledildi. Ebubekir, kısa sürede sağlığına kavuştu.

CANLI VERİCİYLE NAKİL

Prof. Dr. Balcı, yeni teknikle yaptıkları karaciğer naklinde yüzde yüz başarı sağladıklarını söyledi. Prof. Dr. Balcı, Ebubekir'in 6,5 aylıkken kendilerine geldiğini belirterek, "Kendisinin 'doğumsal sarılık' denilen bir hastalığı vardı. Bizim geliştirdiğimiz teknikle canlı vericiyle karaciğer nakli yaptık. Biz daha büyük karaciğer parçasını nakletmek için önce 3 boyutlu olarak karnının ne kadar büyük olduğunu tomografiyle hesapladık ve bunu 3 boyutlu hale getirdik. Tekniğin özelliği, hastaya takılacak karaciğerin 180 derece ters çevrilerek takılması. Yani bilinen yöntemlerle karnın ortasındaki küçük boşluğa nakil edilmesi gereken karaciğeri, ters çevirip karnının sağ tarafına naklediyoruz. Böylece solda daha küçük alanda duracak olan karaciğer sağ tarafta daha büyük alana geçince normalde nakledebileceğimizin 2-2,5 katı büyüklüğünde bir nakil yapabilmiş oluyoruz. Daha büyük karaciğer ağır çocuk hastaların daha hızlı iyileşmesi demek. Bu sayede hızlı iyileşmesi ve karnının kapanması avantajları oldu. Dünyada ilk defa gerçekleştirilmiş bir ameliyat oldu" dedi.

'BÜYÜK BİR EKİP ÇALIŞMASI GEREKİYOR'

Ameliyatın 3 boyutlu planlama ve uygulama aşamaları olduğunu söyleyen Prof. Dr. Balcı, "Bu ameliyatı yaklaşık 1,5 senedir yapıyoruz. 8 bebeğe gerçekleştirdik. Ebubekir bunlardan 2'ncisi ve ameliyatının 1'inci senesinde son derece sağlıklı; normal takiplerine kontrollerine gelmeye devam ediyor. Bu ameliyat yaklaşık 7-8 saat kadar sürüyor. Alıcı ve verici olarak iki ameliyat gerçekleştiriyoruz. Verici kısmı da 6-7 saat kadar sürüyor. Beraber düşünüldüğünde sabah 08.00'de başlayıp, akşam 19.00-20.00 gibi biten bir süreç oluyor. Büyük bir ekip çalışması gerekiyor" diye konuştu.

Anne Şerife Aydoğan, oğlunun sağlığına kavuştuğunu anlatarak, "Ameliyattan önce beklediğimiz günler çok zordu. Ama çok şükür ki bu günleri gördük" dedi.