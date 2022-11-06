Karaciğeri baştan sona yeniliyor! Vücuttaki zehri atıyor...

DİYABETE KARŞI ETKİLİDİR Diyetisyen Erden 2013 yılı Diabetes and Metabolism Journal'de yayınlanan çalışmayla, yeşil çayın kan şekerini düşürmeye yardımcı olabileceği gibi, diğer bir yandan insülin hassasiyetini arttırarak da diyabet riskini azaltmaya yardımcı olduğunu söyledi. Uzun dönemli yeşil çay tüketen bireylerin vücutlarındaki yağ miktarının düştüğünü dile getiren Diyetisyen Erden, yeşil çay tüketiminin bireylerin vücut kütlesinde ve vücut yağ miktarında azalmaya yardımcı olduğunu da ifade etti.

METABOLİZMAYI HIZLANDIRIYOR Yeşil çayın fazla kilolarından kurtulmak isteyenlerin sıklıkla tercih ettiği bitki çaylarının arasında yer aldığını söyleyen Beslenme ve Diyet Uzmanı Ayşegül Akkaya Erden, "Yeşil çay, metabolizmayı hızlandırarak yağ yakımını destekler, bağırsakları çalıştırarak vücutta biriken ödem ve toksinleri atar. Bunlara ek olarak sindirimi kolaylaştırır, tokluk hissi sağlar, iştahı baskılar. Bu özellikleri sayesinde zayıflamaya büyük ölçüde destek veren çay grubunda ilk sıralara yerleşir. Ancak unutulmamalıdır ki zayıflamak için sadece yeşil çay içmek yerine mutlaka bir diyetisyene danışılması gerekir.