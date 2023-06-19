Karaciğeri hızla onarıyor! Bu besini tüketenlerin iç organları yaşlanmıyor

Karaciğer hasarı, karaciğer dokusunda meydana gelen zarar veya bozulmadır. Karaciğer, vücuttaki birçok önemli işlevi yerine getiren bir organdır. Sindirim sistemiyle yakından ilişkilidir ve metabolizma, detoksifikasyon, besin emilimi, enerji depolama ve birçok önemli hormon ve enzimin üretimi gibi görevleri vardır.

ISPANAK:

Ispanak, içerdiği vitaminler sayesinde karaciğeri temizlemeye yardımcı olan antioksidanlar, vitaminler ve mineraller bakımından oldukça zengindir.